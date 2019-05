Il se murmure que le prochain iPhone équipé d'un écran LCD pourrait être commercialisé en deux nouveaux coloris.

Alors qu’il a souvent fait preuve de sobriété concernant les versions de ses produits (du noir, du blanc et un peu de rouge), Apple a mis de la couleur dans sa gamme iPhone avec le modèle XR. Son successeur, attendu pour la rentrée, devrait en faire de même selon les informations du blog Macotakara publiées le 11 mai 2019. Où l’on apprend que le futur iPhone LCD pourrait être commercialisé en lavande (violet) et en vert, soit deux coloris inédits.

Cette rumeur est appuyée par des photos partagées le 13 mai par Mark Gurman, spécialiste de la marque Apple chez Bloomberg. On y voit des bris de verre qui correspondraient à des tests de qualité réalisés sur les téléphones. Certains sont en violet et en vert.

And here’s what appear to be your next-generation iPhone XR colors (lavender purple and green instead of blue and coral) as @idanbo reported earlier this week : https://t.co/KQQ6JKmZg9 pic.twitter.com/7k3WZC2ZUi

— Mark Gurman (@markgurman) May 14, 2019