Fort de son succès, Nintendo Switch ne baisse pas si facilement le prix de la Switch. Il faut finalement attendre les soldes d'été 2019 pour trouver la célèbre console hybride à un prix totalement inédit : elle est aujourd'hui proposée sur Rakuten à 235 euros seulement !

Le bon plan

Pour jouer seul ou à plusieurs, à l’intérieur comme à l’extérieur, la Nintendo Switch est tout simplement la console idéale. Elle voit aujourd’hui son prix baisser pendant les soldes d’été 2019, où la console hybride de Big N tombe finalement à 235 euros (contre 299 euros habituellement) après avoir utilisé le code promo CR40 sur Rakuten. Vous recevrez également 13,80 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Avec plus de 20 millions d’unités écoulées en deux ans, on peut dire que la Nintendo Switch est un véritable succès. Cette console hybride a séduit le grand public par sa polyvalence dans l’expérience (mode nomade, tablette ou TV), mais également par sa facilité à apprécier les jeux à plusieurs grâce à ses Joy-Con. Dès l’achat de la console, vous pouvez alors jouer en duo sans avoir besoin de racheter une manette supplémentaire.

Les sceptiques de la première heure n’ont plus de crainte à avoir, eux qui redoutaient le manque de titres jouables. C’est aujourd’hui plus de 1 000 jeux qui sont disponibles sur l’eShop, avec des titres aussi bien pour les petits que pour les grands. On retrouve des licences cultes comme The Legend of Zelda, Pokémon et Mario, mais aussi les jeux des éditeurs tiers tels que Dark Souls, Resident Evil, DOOM, dont des tonnes de jeux issus de la scène indépendante.

Bref, à ce prix c’est tout simplement une affaire à ne pas manquer !

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

Son concept « hybride »

La console idéale pour jouer à plusieurs en local

Son riche catalogue de jeux, dont de belles exclusivités Nintendo

Avec le code promo CR40, la Nintendo Switch passe à 235 euros sur Rakuten, contre 299 euros habituellement. Notez qu’il est indispensable de rejoindre gratuitement le Club R pour bénéficier de ladite promotion. De plus, vous recevrez 13,80 euros offerts sur à faire valoir sur vos prochains achats.