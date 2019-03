Arrêtée au Canada, Meng Wanzhou avait plusieurs produits Apple dans son sac. Une problématique d'image, pour une firme qui cherche à s'émanciper des codes dictés par Cupertino.

Un MacBook, un iPad Pro et un iPhone 7 Plus : visiblement, Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, est une grande fan d’Apple à en juger par le contenu du sac qu’elle avait lors de son arrestation le 1er décembre 2018 à l’aéroport de Vancouver. Il a été révélé par un document judiciaire, a indiqué Bloomberg le 22 mars 2019.

Pour sa défense, Meng Wanzhou était quand même en possession d’un Huawei Mate 20 RS, version ultra chère du smartphone fer-de-lance conçue en partenariat avec la prestigieuse marque Porsche. Il doit certainement s’agir du téléphone qu’elle utilise couramment.

🚨Just in : Court order issued this morning in Vancouver reveals for the first time the makes and models of electronic devices that were seized from #Huawei CFO Meng Wanzhou when she was arrested Dec. 1, 2018 at Vancouver International Airport. #China #Cdnpoli #nerdalert pic.twitter.com/2YFNbXt8Yn

