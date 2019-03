Depuis quelques mois, les offres autour des VPN se multiplient et la communication des fournisseurs de VPN s’intensifie, que ce soit sur le web ou à la télévision. Mais à quoi peut bien servir un VPN ? Retour sur ses principaux usages.

Il faut d’abord rappeler ce qu’est un VPN. Un VPN, pour Virtual Private Network, est un système qui va vous attribuer une nouvelle adresse IP et va protéger vos données en les chiffrant. Ce système va prendre la forme d’une application ou d’un client qui va permettre, dans les faits, à l’un de vos appareils — ordinateur, smartphone, voire routeur — de se connecter à un serveur situé bien souvent à l’étranger. Objectif premier : délocaliser son adresse IP.

Mieux protéger sa vie privée

Le premier intérêt d’un VPN, c’est avant tout de protéger sa vie privée. Car les données qui transitent entre le serveur distant et votre appareil connecté sont chiffrées. Mieux, c’est l’adresse de ce serveur qui vous localise géographiquement et vous permet donc d’échapper à un éventuel traçage ou à la censure de sites web. Pratique lorsque l’on voyage dans des pays étrangers où Internet est surveillé ou contrôlé. Pratique aussi pour devenir invisible en ligne. « Derrière un VPN, personne ne sait que tu es un chien », pour reprendre le célèbre adage.

Contourner les géoblocages et accéder au catalogue américain de Netflix

Le fait de pouvoir délocaliser son adresse IP possède un autre avantage considérable : contourner les géoblocages mis en place par certains services sur Internet. À commencer par le streaming vidéo, bien entendu, qui est aujourd’hui l’un des principaux arguments de vente des fournisseurs de VPN. PureVPN propose par exemple sur son client la possibilité de choisir des serveurs spécialisés dans le streaming. Ces derniers sont optimisés de telle façon qu’ils permettent d’accéder facilement aux chaînes nationales des différents pays du monde… Ou tout simplement au catalogue américain de Netflix.

Depuis 2018, ces restrictions liées à la localisation s’appliquent aussi au web, dans la mesure où certains médias ont décidé de ne pas suivre les règles européennes sur la protection des données. Dès lors, ils ont préféré couper l’accès à leur contenu aux Européens. Un VPN permet de retrouver un accès à cette presse étrangère tout en surfant depuis un pays européen.

Faire baisser les prix en les comparants dans d’autres pays

Enfin, et ce n’est pas à négliger si vous êtes du genre à rechercher en permanence le meilleur prix, un VPN permet aussi de faire des économies sur ses voyages par exemple. Que ce soit les billets d’avion, la réservation d’hôtel ou de voiture, il suffit de se connecter sur des serveurs situés dans différents pays pour voir les prix fluctuer très rapidement — une mécanique des compagnies de réservation souvent critiquée par les associations de consommateurs. Un fournisseur de VPN comme PureVPN propose par exemple plus de 2 000 serveurs répartis dans près de 140 pays. Vous pouvez donc aussi bien délocaliser votre adresse IP aux États-Unis, au Luxembourg ou au Japon.

Les avantages d’un VPN premium

Il existe de nombreux fournisseurs de VPN pour bénéficier de ces services. Certains d’entre eux sont gratuits, mais ils possèdent deux désavantages majeurs : le premier c’est qu’ils collectent les données de leurs utilisateurs et n’hésitent pas à les revendre ou les exploiter. Alors même que le service est censé protéger la vie privée des utilisateurs. La seconde, c’est qu’ils sont souvent beaucoup moins performants, stables et fiables que les VPN payants. Des fournisseurs de VPN premium comme PureVPN sont payants — comptez environ 35 euros pour un forfait de 12 mois –, mais ils assurent de nombreuses garanties : remboursement sous 31 jours si le service n’est pas à la hauteur de vos attentes, serveurs rapides et flux de données illimité.

Le prix d’un tel service n’est d’ailleurs plus tellement un problème. Pour 39,96 dollars (un peu plus de 35 euros), PureVPN permet d’accéder à un service de VPN performant, capable de couvrir 5 appareils (qu’ils soient sous iOS, Android, Windows, Mac ou Linux) et disposant de fonctions avancées, comme un kill switch (pour couper automatiquement la connexion en cas de perte de connexion avec le serveur) ou le split tunneling, pour faire en sorte qu’une application en particulier utilise un VPN tandis que les autres se connectent directement à Internet.