Un numéro vert pour la canicule, le 0800 06 66 66, a été réactivé le 13 juillet 2022. La France connaît une vague de chaleur intense. Mais à quoi sert ce numéro ? On a essayé de l’appeler pour avoir des réponses.

Vous le lirez partout : il fait chaud. Comme à chaque vague de chaleur, le gouvernement nous rappelle qu’il faut faire attention, boire beaucoup, s’inquiéter pour ses proches sensibles à la chaleur… Mais cette année, il a aussi ouvert un numéro vert pour la canicule. Ce numéro vert, le 0800 06 66 66, avait d’abord été activé le 16 juin 2022, lors de la précédente vague de chaleur, et a été réactivé le 13 juillet à l’occasion de la canicule. La France connaît une vague de chaleur intense depuis le 12 juillet, qui s’intensifie depuis le dimanche 17 juillet.

Mais à quoi peut bien servir ce numéro ? L’idée est-elle d’appeler pour se plaindre de la chaleur à quelqu’un qui veut bien nous écouter ? Ou de demander des conseils, les mêmes qu’on lit partout sur internet ? Pour en avoir le cœur net, et faire une super vidéo, nous avons décidé d’appeler ce numéro vert. Après quelques minutes d’attente, une personne nous a répondu.

« Canicule Info Service à votre rescousse »

Notre appel au numéro vert canicule. // Source : Capture d’écran

Notre interlocutrice nous informe : « En fait, les gens appellent pour avoir quelques informations, à savoir : ce qu’il faut faire s’ils ne se sentent pas bien. » Les personnes qui contactent ce numéro vert sont généralement dépassées par ce qui leur arrive et ont besoin de renseignements rapidement afin de se sentir mieux. Les informations demandées ne sont généralement pas celles données d’habitude, comme boire de l’eau ou éviter les trop gros efforts, mais concernent des cas plus particuliers.

Qui appelle ce numéro ?

Les personnes tentées d’appeler ce numéro sont généralement des sportifs de haut niveau, qui cherchent à savoir quelles précautions prendre, afin de pouvoir continuer à s’entraîner. Cela peut aussi être de futurs parents, soucieux de faire en sorte qu’une personne enceinte puisse mieux vivre la canicule.

Notre interlocutrice précise que, le jour de notre appel, un homme a contacté ce numéro parce qu’il était en train de faire un malaise et qu’il ne savait pas comment gérer cette situation. Le centre d’appels a donc pu lui donner des conseils de base et surtout le rediriger vers son médecin.

Pourquoi ne pas juste appeler un médecin ?

« Ça peut paraître bizarre de nous appeler d’abord, avant de contacter son médecin traitant », reconnaît l’employée qui répond à notre appel. On peut supposer que les gens ont peur de déranger leur médecin traitant pour un malaise ou toute autre difficulté lié à la chaleur, et qu’il est plus rassurant de contacter des personnes présentes spécialement pour ça. Pourtant, ces soucis ne sont pas à ignorer, car la chaleur peut avoir de graves répercussions sur la santé.