Lecture Zen Résumer l'article

Avec Vision AI, Samsung ajoute plusieurs fonctionnalités amusantes à ses téléviseurs connectés. Parmi elles : un outil pour analyser le contenu à l’écran et un sous-titreur automatique. Nous avons pu les découvrir en avant-première au CES 2025.

Sans surprise, l’intelligence artificielle est partout au CES 2025 de Las Vegas. Après les smartphones, les écouteurs et les lunettes, l’IA générative débarque sur les téléviseurs. Samsung a dévoilé le 5 janvier plusieurs fonctionnalités inédites pour ses écrans sous Tizen OS, avec une nouvelle marque baptisée « Vision AI » (et non pas Galaxy AI, comme sur smartphone et tablette).

L’intelligence artificielle sur un téléviseur sert-elle vraiment à quelque chose ? Nous avons vu Vision AI en vrai, voici ses fonctionnalités.

Une vraie reconnaissance de l’image : Vision AI a plusieurs bonnes idées

En 2025, Samsung mise sur l’intelligence artificielle pour vendre des téléviseurs. Une nouveauté qui n’en est pas réellement une puisque l’IA n’avait pas attendu ChatGPT pour arriver sur les télés. En effet, la plupart des modèles récents utilisent déjà des algorithmes pour améliorer l’image ou le son. Ce n’est pas sur ces aspects que Vision AI se distingue, mais sur des fonctionnalités plus proches de ce que proposent des géants comme OpenAI ou Google.

Une des meilleures fonctionnalités de Vision AI est la reconnaissance du contenu à l’écran, grâce à un modèle d’analyse de l’image. L’idée de Samsung est simple : demandez à votre téléviseur qui est l’acteur à l’écran, quel est le plat sur la table ou dans quelle ville se passe le film. Le téléviseur effectue une capture d’écran, l’envoie à un modèle et répond à la question.

Ici, Vision AI reconnait les aliments à l’écran. // Source : Numerama

Cette reconnaissance de l’image peut aussi servir à effectuer des requêtes personnelles, en analysant le flux de sa caméra de surveillance. Samsung mise sur la télé pour devenir un écran de contrôle intelligent, qui ne se contente plus d’afficher passivement des images.

Les sous-titres automatiques pourraient transformer notre rapport aux contenus en langue étrangère

Autre nouveauté intelligente : Samsung intègre à ses téléviseurs un système de retranscription du texte avec un traducteur intégré. N’importe quel programme peut être sous-titré en temps réel, même s’il ne dispose pas de sous-titres.

Nous avons pu assister à une démo avec une traduction assez maladroite (il y avait plusieurs erreurs de français), mais Vision AI semble s’en sortir convenablement. Cet outil pourrait s’avérer crucial pour comprendre des contenus dans des langues différentes.

Les sous-titres sur ce match de foot sont générés par l’IA, qui retranscrit et traduit. // Source : Numerama

Sa main plutôt que la télécommande : une utilisation intéressante de la montre connectée

Vous en avez marre de perdre votre télécommande ? Samsung a une idée avec Vision AI : la remplacer par vos doigts. Concrètement, la marque coréenne imagine un monde où les propriétaires d’une montre connectée Galaxy Watch pourraient contrôler un curseur sur l’écran avec leur main et leurs doigts. Cette fonction appartient à la suite Vision AI, puisqu’elle utilise l’intelligence artificielle pour convertir les mouvements.

Deux doigts pour sélectionner un élément avec un curseur : Samsung imagine un futur sans télécommande. // Source : Numerama

Autres fonctions imaginées par Samsung : un gestionnaire intelligent de sa maison connectée, un chatbot intégré à la télé (a priori avec des modèles externes comme GPT et Gemini, en plus de Bixby dans les pays où il est performant) et un système de génération de fonds d’écran. L’entreprise fait le pari d’un virage entier vers l’IA générative, même si certaines fonctions ne semblent pas adaptées à une consommation sur grand écran.

Après Samsung, d’autres constructeurs de téléviseurs devraient profiter du CES pour annoncer des modèles pensés pour l’intelligence artificielle. LG compte notamment ajouter un bouton Copilot sur la télécommande de ses nouveaux modèles pour parler au chatbot de Microsoft.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+