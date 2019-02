Nokia a officialisé son nouveau flagship au MWC 2019. Il est équipés de cinq capteurs à l'arrière.

Le segment des photophones a peut-être trouvé son porte-parole. Dans le cadre du MWC 2019, HMD a officialisé son nouveau téléphone haut de gamme. Il s’agit du Nokia 9 PureView qui, comme le présageaient les fuites, associe cinq capteurs d’obédience Carl Zeiss à l’arrière.

Cette spécificité hardware, qui forme un hexagone à l’arrière, préfigure des clichés d’une précision inouïe. Ainsi, les cinq caméras de 12 mégapixels — deux en couleurs, trois en noir et blanc –, associées à des traitements d’image, accoucheraient d’une photo parfaite. « Avec une plage dynamique exceptionnelle et une profondeur de champ inégalée », dixit Nokia, sans doute ravi de retrouver la marque PureView (coucou les amoureux des Lumia).

Caractéristiques Quintuple capteur

Cet argument de poids permettrait au Nokia 9 PureView de collecter jusqu’à « 10 fois plus de lumière qu’un unique capteur similaire » et d’obtenir un résultat sans équivalent à partir de 60 mégapixels de données. Les ingénieurs ont carrément dédié un coprocesseur à l’ajustement de l’exposition et de la balance des blancs de chacun des capteurs. Le Nokia 9 PureView entend par ailleurs contenter les fans de retouche. Par exemple, il sera possible d’éditer les images immortalisées directement sur le téléphone à la faveur d’un partenariat avec Adobe Lightroom. Bien sûr, on pourra agir sur le flou, la mise au point et la saturation — même après la prise de vue.

Si l’accent est mis sur la photo, le Nokia 9 PureView s’efforce de garnir sa fiche technique. La voici :

Écran pOLED 2K de 5,99 pouces compatible HDR10 ;

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran ;

Déverrouillage biométrique par reconnaissance faciale (« avancé » nous dit-on) ;

Processeur Qualcomm Snapdragon 845 (so 2018) épaulé par 6 Go de RAM ;

128 Go de capacité de stockage ;

Batterie de 3320 mAh compatible avec la recharge sans-fil ;

Android One (avec Pie au lancement).

Proposé uniquement en bleu nuit, le Nokia 9 PureView sera disponible à la fin du mois de mars au prix de 699 euros. Jusqu’à 30 juin 2019, Nokia offrira une paire d’écouteurs sans-fil. On a hâte de voir ce qu’il donne en pratique.

Crédit photo de la une : Nokia Signaler une erreur dans le texte