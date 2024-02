Au MWC de Barcelone, Numerama a eu l’opportunité de jouer avec l’AI Pin, le gadget à 699 dollars (avec un abonnement obligatoire), qui rêve d’intégrer l’IA à la paume de la main. Le remplaçant promis du smartphone est-il crédible ?

Humane a récemment dévoilé l’Ai Pin. Certains avancent l’idée que ce petit gadget qui s’accroche sur son t-shirt pourrait un jour remplacer le smartphone, ce qui peut sembler exagéré. Toutefois, dans le contexte de l’essor des chatbots, des LLM et de l’IA en général, cet appareil suscite une réelle curiosité et alimente l’imagination des technophiles. Les écrans sont-ils amenés à être remplacés par une IA qui diffuse de l’image seulement quand nécessaire ?

699 dollars et un abonnement mensuel

L’AI Pin est un appareil très compact proposé au tarif 699 dollars. Il prend la forme d’un boîtier carré qui se fixe aux vêtements, avec une batterie magnétique. Ses 34 grammes en font un objet relativement léger.

Au-delà de ce coût initial, un abonnement mensuel de 24 dollars est nécessaire. Il offre une connectivité 4G grâce à une eSIM intégrée (un seul opérateur est proposé aux États-Unis). Le Ai Pin est donc autonome. Il fonctionne sans avoir besoin d’un smartphone, ni d’une application dédiée.

Ai Pin // Source : Numerama

Sur le plan technique, on retrouve un microphone, un haut-parleur, un projecteur vidéo (!) et une caméra capable de capturer des images et vidéos en 13 mégapixels. C’est la puce Qualcomm Snapdragon qui constitue le cœur de l’appareil. Elle s’occupe de la connectivité, mais aussi du traitement IA grâce au NPU intégré (Unité de Traitement Neuronal). La plupart des données sont traitées via le cloud, ce qui limite le traitement local.

Quelques minutes avec l’Ai Pin

Pendant le Mobile World Congress 2024, Numerama a eu l’occasion de tester l’Ai Pin quelques minutes, puis de s’entretenir avec ses co-fondateurs.

Bethany Bongiorno, la cofondatrice de Humane // Source : Numerama

Première chose à savoir, l’appareil n’écoute pas le monde en permanence. Pour déclencher son assistant vocal, il est nécessaire d’appuyer sur un pavé tactile, ce qui constitue déjà un frein à l’idée d’une IA perpétuellement disponible. Un témoin lumineux indique quand l’appareil est à l’écoute, mais aussi quand il prend des photos ou filme, ce qui offre une certaine transparence à l’utilisateur et à son entourage, d’où son nom de « voyant de confiance ».

Le voyant du Humane Ai Pin pendant une écoute. // Source : Numerama

Connecté à un modèle de traitement du langage, vraisemblablement GPT-4 d’OpenAI, le AI Pin répond à une variété de commandes vocales, mais uniquement en anglais pour l’instant. L’idée est de pouvoir lui poser des questions pour ne jamais avoir à sortir son smartphone.

Pendant mon test, je l’ai sollicité pour obtenir des informations basiques, comme le nombre d’habitants à Barcelone, pour prendre des photos, enregistrer des vidéos, lire les derniers e-mails, et même tenter de lui faire décrire mon environnement. Malgré quelques imprécisions, les fonctionnalités étaient bien là. Aucun raté. Sa réactivité peut être améliorée, mais ce petit appareil s’est avéré fiable, même dans l’ambiance du salon MWC. C’est une bonne surprise.

Le projecteur Humane Ai Pin à l’action. // Source : Numerama

Comment afficher un message, autrement que par la voix ? Humane mise sur un petit projecteur vidéo qui affiche une image verte sur la paume de la main (le vert est la couleur la plus visible par l’œil humain). Une image qui reste assez nette, mais qui constitue une perte de qualité évidente par rapport à l’écran HD d’un smartphone.

Évidemment, il est impossible d’avoir un avis objectif sur cet appareil sans l’utiliser au quotidien, du réveil au coucher. Cela n’empêche pas d’imaginer ce qui changerait dans sa vie si on pouvait le porter au quotidien.

Les accessoires du Humane Ai Pin. // Source : Numerama

L’expérience serait-elle améliorée si l’appareil était connecté à mon téléphone ? Cet appareil photo, par exemple, semble adapté à des usages très spécifiques. La question du numéro de téléphone distinct pose également un problème. J’ai un numéro lié à mon téléphone, mais ce n’est pas le même que celui du Ai Pin. Comment lui donner accès à mes SMS et appels vocaux dans ces conditions ? C’est impossible. Cela implique donc de se détacher complètement de son smartphone… ou d’attendre un partenariat entre les opérateurs et Humane façon Apple Watch.

Je veux bien être optimiste, mais…

Je suis un grand fan de technologie et je m’enthousiasme souvent pour les innovations qui repoussent les limites de ce qui est possible. L’émergence des modèles de langage a ouvert la porte à des possibilités inédites il y a tout juste un an, et je regarde avec un optimisme mesuré des produits tels que l’Apple Vision Pro, qui propose une vision renouvelée de l’avenir de l’informatique. J’ai envie d’être captivé par le Ai Pin, mais il me semble que ce produit s’adresse avant tout aux technophiles avertis et à personne d’autre.

Je crains que, pour beaucoup, cet achat ne finisse au fond d’un tiroir, en raison des petites frustrations quotidiennes liées à son utilisation (et à sa restriction dans un environnement logiciel strict). C’est une vision cynique, mais cette première démo ne m’a pas vraiment convaincu. Peut-être en complément de mon smartphone, pour éviter à le sortir pour tout et rien. Mais, ça serait tellement réducteur pour l’appareil censé remplacer le smartphone. Le Humane Ai Pin n’est-il pas une Apple Watch boostée à l’IA, accrochée au pull ?

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.