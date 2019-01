Vivo a dévoilé un prototype très intriguant : son APEX 2019 est un smartphone sans bouton, sans port et sans caméra selfie. Un écran, et rien d'autre.

L’année dernière, Vivo avait fait parler de lui avec son Nex, un smartphone qui troquait l’encoche pour une caméra selfie rétractable. Ce 24 janvier 2019, la firme chinoise remet ça en annonçant l’Apex 2019, un concept très audacieux qui mise tout sur l’écran.

Positionné sur un segment haut de gamme, l’Apex 2019 se distingue par la suppression de tout ce qui constitue un téléphone à l’heure actuelle. Pas de port USB pour la recharge ni de jack pour les écouteurs, pas de tiroir pour la carte SIM, pas de caméra selfie, pas d’encoche, pas de grille pour les hauts-parleurs, pas de bouton, pas de trou, pas d’écran pliable… En somme, l’Apex 2019 prend ces caractéristiques essentielles à contre-pied — même s’il s’est fait griller la priorité par le Meizu Zero.

Un capteur d’empreintes digitales intégrée à… tout l’écran

En faisant fi de tout, ou presque, l’Apex 2019 est obligé de compenser en intégrant des technologies très avancées. Ainsi, le capteur d’empreintes digitales serait intégré à toute la surface de l’écran tandis que les boutons réservés au volume et à l’allumage sont remplacés par des capteurs de pression situés sur la tranche. Le son, quant à lui, sortirait de l’écran par vibration de la dalle (comme sur les téléviseurs OLED de Sony). Pour la recharge, l’Apex 2019 s’en remet à un connecteur magnétique qui rappelle le feu port MagSafe des MacBook. Bien sûr, le réseau cellulaire fonctionnera grâce à l’eSIM, avec compatibilité 5G au programme.

Dans sa coque Super Unibody toute en verre, l’Apex 2019 cache des caractéristiques dignes de ce nom : processeur Snapdragon 855, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’écran de 6,39 pouces est d’obédience AMOLED et affiche une résolution 2340 x 1080 pixels. Au dos, on s’étonnera de ne voir qu’un double capteur (12 + 13 mégapixels).

Cet Apex 2019 n’a pas vocation à être commercialisé en l’état. Mais il prouve que Vivo travaille sur plusieurs technologies amenées à être introduites très prochainement dans ses téléphones à venir. En effet, on n’imagine pas un constructeur priver son fer de lance d’une caméra selfie à une époque où ces photos sont très prisées sur les réseaux sociaux. En revanche, on valide le connecteur MagSafe, le capteur qui prend tout l’écran ou encore le son qui sort de l’écran.