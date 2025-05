Lecture Zen Résumer l'article

Selon The Information et l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple s’apprêterait à abandonner son renouvellement annuel des iPhone, en découpant les annonces en deux temps. Il y aurait d’abord les modèles haut de gamme (automne), puis les modèles standards (printemps).

Le lancement des iPhone 17, attendu en septembre 2025, pourrait marquer la fin d’une ère. Si quatre nouveaux smartphones sont bel et bien attendus cet automne, Apple pourrait couper sa grande keynote annuelle en deux dès 2026, avec les iPhone 18. Le média The Information, qui avait dévoilé de nombreux détails sur l’Apple Vision Pro des mois avant son annonce, indique dans un article publié le 3 mai 2025 qu’Apple s’apprête à organiser deux lancements d’iPhone par an, contre un seul auparavant.

Avec ce changement, Apple souhaiterait mieux rivaliser avec les marques asiatiques comme Samsung, Xiaomi ou Oppo qui, de leur côté, lancent des nouveautés bien plus régulièrement. Des lancements tous les six mois pourraient booster les ventes, mais feraient perdre à Apple un de ses événements annuels les plus attendus.

iPhone Pro et Fold en septembre, iPhone normaux et « e » au printemps

The Information n’est pas le seul à annoncer ce changement. L’analyste Ming-Chi Kuo, lui aussi considéré comme une des sources les plus fiables sur Apple, a publié sur son blog le 5 mai ce qu’il pense être le futur calendrier d’Apple :

Automne 2025 : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Printemps 2026 : iPhone 17e.

iPhone 17e. Automne 2026 : iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et « iPhone 18 Foldable »

iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et « iPhone 18 Foldable » Printemps 2027 : iPhone 18 et iPhone 18e.

iPhone 18 et iPhone 18e. Automne 2027 : iPhone 19 Air, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max et « iPhone 19 Foldable »

Si ces changements s’avèrent corrects, ils signifient que l’iPhone 16e, qui rencontre un grand succès, aurait droit à un successeur par an, alors que l’iPhone SE était renouvelé une fois tous les trois ans en moyenne.

Apple iPhone 16e // Source : Nino Barbey / Numerama

De son côté, l’iPhone 17 de septembre 2025 connaitrait une longévité exceptionnelle, puisqu’il ne serait pas renouvelé pendant un an et demi. Apple ne proposerait que des produits ultra haut de gamme lors de sa keynote de septembre, puis lancerait l’iPhone 18 au printemps 2027, avec l’iPhone 18e.

Ce calendrier relance également la rumeur de l’iPhone à écran pliant, que l’on entend régulièrement depuis le premier Samsung Galaxy Fold en 2020. Apple commercialiserait dès septembre 2026 un iPhone capable se plier, puis l’actualiserait tous les ans. Le plus étonnant concerne le maintien de l’iPhone « Air » en septembre, puisque cette version ultra-fine de l’iPhone normale semble plus adaptée à un renouvellement printanier.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Deux keynote pour le prix d’une, avec 6 iPhone au lieu de 4 ?

En passant d’un événement iPhone à deux présentations annuelles, Apple répondrait à une logique concurrentielle selon Ming-Chi Kuo. Les marques asiatiques lancent des produits au début d’année, à un moment où le dernier iPhone est déjà un téléphone de l’année précédente. Avoir un iPhone 18 et un iPhone 18e au printemps relancerait les ventes de la gamme, en ajoutant de la fraicheur au marché.

Si ce changement voit bel et bien le jour, il marquerait une rupture majeure dans la stratégie d’Apple. Jusqu’à l’iPhone 4, Apple avait toujours annoncé ses nouveaux iPhone autour du mois de juin. La marque avait pivoté vers un lancement en octobre en 2011, avant de choisir le début du mois de septembre pour tous ses lancements suivants (à l’exception de l’iPhone 12 tombé en plein confinement). Depuis ce même iPhone 12 en 2020, il y a quatre nouveaux iPhone par an, hors année avec un SE ou 16e.

La famille des iPhone 15. // Source : Numerama

Si l’iPhone « e » et l’iPhone « Fold » deviennent des produits annuels, Apple sait qu’il saturerait le marché avec six annonces en même temps (surtout s’il annonce des Apple Watch, AirPods et iPad en même temps). Lancer les iPhone en deux temps a du sens, même si la gamme ne sera pas immédiatement claire.

Le positionnement de l’iPhone 17 Air, le premier smartphone ultra-fin d’Apple, devrait donner un indice sur la piste empruntée par Apple. La marque veut-elle pivoter vers le 100 % haut de gamme en septembre ? Ou a-t-elle juste pour projet d’étaler les ventes ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama