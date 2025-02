Lecture Zen Résumer l'article

Oppo a lancé son Find N5, un smartphone pliant avec la fonctionnalité O Plus Connect. Elle permet désormais de contrôler son Mac à distance, pour en faire un véritable petit ordinateur portable.

Posé sur une table, un smartphone pliant pourrait presque passer pour un ordinateur portable : la partie basse de l’écran comme clavier et la partie haute comme… écran. Oppo le propose sur son Find N5, rival du Galaxy Z Fold 6 : on peut utiliser macOS dessus.

Contrôler son Mac à distance avec un smartphone Android : Oppo le propose

C’est The Verge qui a remarqué cet usage lors de son test de l’Oppo Find N5. Le téléphone dispose de l’application O Plus Connect, qui permet de partager des fichiers entre des smartphones de la marque et des iPhone ou iPad, voire des Mac. La fonctionnalité a été mise à jour : elle permet dorénavant de contrôler son Mac à distance en affichant son écran.

macOS sur l’Oppo Find N5 // Source : The Verge

Ce qui permet de transformer le smartphone pliable en petit ordinateur portable, avec le clavier en bas et l’écran en haut. Il y a aussi un trackpad pour contrôler la souris.

Pour utiliser O Plus Connect, les deux appareils doivent être connectés à Internet (mais pas forcément sur le même réseau). Impossible de « réveiller » son ordinateur : le Mac doit être déverrouillé pour que cela fonctionne.

Une fonctionnalité pas très utile : l’écran est trop petit

Pour le journaliste Dominic Preston, O Plus Connect « fonctionne étonnamment bien, même s’il faut plisser les yeux pour regarder l’écran. » C’est normal : l’écran interne de 8,12 pouces est divisé en deux : c’est comme si vous utilisiez un ordinateur avec un écran d’à peine 4 pouces, quand tous les ordinateurs portables offrent un écran d’au moins 13 pouces (comme les plus petits MacBook). Oppo y a pensé, c’est pourquoi on peut choisir d’afficher l’écran en entier en retirant le clavier/trackpad. Le problème, c’est que macOS n’est pas pensé pour être utilisé au doigt, ce qui rend son utilisation compliquée.

On peut tout de même afficher les raccourcis clavier // Source : The Verge

Ainsi, c’est moins une fonction pratique qu’une démonstration technique : O Plus Connect peut devenir un vrai usage, mais un usage rare, dans certaines situations. Pour l’instant, l’application est encore en bêta Comptez d’ailleurs 1 900 dollars pour l’Oppo Find N5, qui ne sera a priori pas commercialisé en France.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+