Sur iPhone, il deviendra bientôt impossible de changer le volume d’une enceinte avec les touches de volume si on utilise Spotify. Cette décision serait celle d’Apple, qui reproche à Spotify de boycotter ses enceintes HomePod.

Spotify et Apple se détestent, ce n’est pas nouveau. Spotify reproche à Apple de lui imposer une commission de 30 %, qui favorise son propre service de streaming Apple Music. Apple déplore un manque de reconnaissance et accuse Spotify de mauvaise foi dans le seul but de s’enrichir. Les deux entreprises s’affrontent devant les tribunaux du monde entier et aiment se mettre des bâtons dans les roues, quitte à pénaliser les abonnés du service musical suédois.

Dernier épisode en date : Spotify annonce qu’il n’a plus le droit d’utiliser les boutons de volume sur iPhone pour contrôler une lecture en cours sur une enceinte ou une chaîne Hi-Fi avec la technologie Spotify Connect. La décision viendrait d’Apple.

Pour régler le volume de son enceinte, il faut aller dans l’application Spotify. // Source : Capture Numerama

Spotify ne veut pas utiliser les technologies Apple

Sur son site, Spotify indique : « Apple a mis fin à la technologie permettant à Spotify de contrôler le volume des appareils connectés à l’aide des boutons de volume de l’appareil. Pendant que nous travaillons avec eux sur une solution, vous pouvez utiliser l’application Spotify pour régler facilement le volume sur votre appareil connecté ». C’est le site The Verge qui a remarqué ce changement en premier, dans un article publié le 29 août.

Spotify Connect est une technologie intégrée à de nombreux appareils, comme les enceintes connectées, des téléviseurs ou des consoles de jeu. Elle permet aussi de contrôler la lecture de son ordinateur depuis son téléphone, en se servant de l’appareil comme d’une télécommande. Jusqu’à aujourd’hui, le volume pourrait être réglé à l’aveugle depuis les boutons de volume, sans aller dans l’application.

Qu’est-il arrivé à Spotify Connect ? Sans surprise, le Suédois blâme Apple. Il indique que l’entreprise refuse de lui donner accès à la technologie qu’il utilise avec Apple Music et les autres services de streaming, ce qui l’empêche de contrôler les boutons de volume.

Le Apple HomePod 2 supporte Apple Music et Deezer, mais pas Spotify, qui refuse de s’allier à Apple. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Pour accéder aux mêmes contrôles que les autres, Apple aurait indiqué à Spotify qu’il lui fallait supporter ses enceintes HomePod, ce que le Suédois refuse de faire depuis son lancement en 2017. Spotify refuse également d’utiliser la technologie de streaming AirPlay 2, devenu un standard dans l’industrie. Sa volonté est de refuser d’utiliser les dernières technologies Apple, afin d’éviter que la marque californienne utilise cet argument contre lui.

En l’état, et malgré des autorités de régulation qui intensifient la pression sur Apple, Spotify semble condamné à perdre cette fonction bien pratique. Le contrôle d’une enceinte doit passer par l’interface d’Apple, ou ne pas se faire.

