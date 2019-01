La Nintendo Switch est une console hybride très convoitée et son prix n'a pas pour habitude de baisser. Aujourd'hui, elle est pourtant disponible à 269 euros sur Rakuten, au lieu de 299 euros.

Le bon plan

Commercialisé à 299 euros depuis sa sortie en mars 2017, la Nintendo Switch est aujourd’hui disponible à 269 euros sur Rakuten en utilisant le code promo SWITCH19. Une économie de trente euros non négligeable qui représente tout de même le prix d’un petit jeu, ou quasi le prix de l’abonnement en ligne.

La Nintendo Switch est une console hybride (salon/nomade) destinée aux petits comme aux grands. À l’heure actuelle, on compte plus de 1 000 jeux disponibles sur l’eShop pour satisfaire pleinement les goûts de chacun, de nombreux titres indépendants (Stardew Valley, Celeste, etc.) en passant par des jeux à gros budget des éditeurs tiers (FIFA 19, Dark Souls Remastered, etc.).

On retrouve également une belle liste des licences exclusives de Nintendo qui font la force du catalogue : The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ARMS, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Super Mario Party ou encore le tout récent Super Smash Bros Ultimate.

Concernant ses caractéristiques, elle intègre un écran HD de 6,2 pouces, une puce Nvidia Tegra X1 associée à 4 Go de mémoire vive (une configuration que l’on retrouve par exemple dans la NVIDIA Shield 2017), une batterie de 4 310 mAh qui lui procure une autonomie de 2 à 3 heures selon l’utilisation et une capacité de stockage de 32 Go (extensible via micro SD).

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

Une console pour les petits et les grands

Son côté innovant de console hybride

Une belle diversité de jeux proposés sur l’eShop

La Nintendo Switch est aujourd’hui disponible à 269 euros sur Rakuten en utilisant le code promo SWITCH19. Il est impératif d’être membre du Club R (entièrement gratuit) pour saisir le code lors du paiement. De plus, cela vous donne droit à 29 euros offerts sur votre prochaine commande.