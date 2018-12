La console Nintendo Switch est vendue avec le jeu de course Mario Kart 8 Deluxe et deux volants pour Joy-Con (idéal pour jouer avec la fonction gyroscopique) à 310 euros sur Cdiscount.

Le bon plan

Depuis la sortie de la console hybride de Nintendo, son tarif n’a pas changé, soit 299 euros. Les packs de Noël sont donc une bonne solution pour faire quelques économies, notamment sur les jeux et accessoires de la console. Pour 10 euros de plus que le prix d’origine, Cdiscount propose la Nintendo Switch avec un jeu et deux volants.

Depuis sa sortie en mars 2017, la Nintendo Switch est un véritable succès. Destinée aux petits comme aux grands, la console hybride fascine avec son concept innovant qui lui permet d’être une console nomade et une console de salon.

À l’heure actuelle, la Nintendo Switch compte plus de 1 000 jeux disponibles sur l’eShop, en passant par des titres indépendants comme des jeux à gros budget. Évidemment, on retrouve également une belle liste des licences exclusives de Nintendo : The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ARMS, Splatoon 2, Super Mario Odyssey ou encore le prochain Super Smash Bros Ultimate.

Dans ce pack, vous avez accès à un code pour télécharger directement sur votre console le jeu Mario Kart 8 Deluxe, mais aussi deux volants en silicone inclus pour profiter de manière optimale de la fonction gyroscopique.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

Une console pour les petits et les grands

Une belle diversité de jeux proposés sur l’eShop

Mario Kart 8 Deluxe inclus avec deux volants

Le pack Nintendo Switch avec le jeu Mario Kart 8 Deluxe et les deux volants pour Joy-Con est à 310 euros sur Cdiscount.