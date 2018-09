« Nous allons commencer à construire nos propres camions ce week-end pour diminuer l’attente », a annoncé Elon Musk. Tesla a peut-être trouvé une nouvelle astuce pour effacer ses problèmes du moment.

Chez Tesla, un problème en remplace un autre. Mais on peut toujours compter sur Elon Musk pour trouver des solutions, si alambiquées soient-elles. À l’approche de la fin du troisième trimestre de l’année (30 septembre 2018), le constructeur automobile fait tout ce qu’il peut pour livrer un maximum de voitures alors que la logistique n’a jamais été aussi chaotique. Et il est désormais prêt à assembler ses propres camions de transport pour aller plus vite.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé Elon Musk dans un tweet publié le 24 septembre 2018, en réponse au futur propriétaire d’une Model 3 Performance qui aurait dû recevoir son précieux sésame depuis déjà un petit moment. « Mes excuses, nous sommes en train d’améliorer notre logistique, mais devons faire face à un manque de transporteurs. Nous allons commencer à construire nos propres camions ce week-end pour diminuer l’attente », a-t-il promis. On se demande bien comment.

Apologies, we’re upgrading our logistics system, but running into an extreme shortage of car carrier trailers. Started building our own car carriers this weekend to alleviate load. — Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2018

Tesla veut en finir avec ses soucis de logistique

On ne sait pas trop comment Tesla pourrait réussir à fabriquer des transporteurs en aussi peu de temps, d’autant qu’ils seront probablement thermiques. Sans plus de précisions de la part d’Elon Musk, on pense plutôt à une solution à moyen terme qui pourrait passer par un partenariat privilégié avec un fournisseur de ce type de véhicules et/ou une réaffectation de poids lourds qui n’avaient pas été conçus à cet effet. À moins que le Semi ne soit plus avancé qu’on ne le croit…

plenty of time to cover your puts before they go to zero $TSLAQ $TSLA pic.twitter.com/vOcuGyZtfw — Jason Lewis (@cbotnyse) September 23, 2018

On rappellera que Tesla est passé maître dans l’art de s’improviser Géo Trouvetou pour contourner des obstacles juste avant la fin d’un trimestre, qui annonce la publication d’indicateurs financiers. Pour produire plus de Model 3, il n’avait pas hésité à ajouter des lignes d’assemblage installées dans des tentes.

Interrogé par Numerama, Tesla n’a voulu faire aucun commentaire sur les propos tenus par Elon Musk.

