Interrogé sur l’IA, Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, n’y est pas allé de main morte concernant Tesla et ses projets de conduite autonome lors d’une interview télévisée.

Après l’enthousiasme récent sur les dernières avancées en matière d’IA, certains des principaux créateurs de cette technologie commencent à douter. Des inquiétudes qui se retrouvent d’ailleurs bien au-delà des spécialistes de l’intelligence artificielle. La preuve avec Steve Wozniak, le co-fondateur d’Apple, dans un échange avec CNN le 3 mai, où il a été question d’IA et d’Elon Musk.

Ainsi, l’intéressé s’est montré assez offensif, dressant un portrait peu flatteur du PDG de Tesla. Si Steve Wozniak croit en la voiture électrique, il s’est montré critique au sujet des méthodes utilisées par Tesla. Pourtant, la question initiale visait juste à savoir s’il avait déjà discuté avec Elon Musk. Or, si le début de réponse semble assez favorable, les critiques arrivent assez vite.

Steve Wozniak particulièrement déçu par les promesses de conduite autonome

Le co-fondateur d’Apple confie qu’il n’a jamais eu l’occasion de discuter avec Elon Musk. Après cette interview, on peut douter que cela puisse se faire un jour entre les deux hommes. « J’admire certaines choses qu’il a faites pour le monde, en nous faisant évoluer vers les voitures électriques », a néanmoins reconnu Steve Wozniak. Mais il a ensuite rapidement enchaîné sur des reproches, notamment sur des promesses d’Elon Musk jamais tenues sur la conduite autonome.

Interview de Steve Wozniak sur CNN. // Source : capture vidéo CNN

Comme le rappel le média Electrek, Steve Wozniak a acheté une Tesla Model S peu après son lancement aux États-Unis, en 2013. Il connaît donc bien les produits de la marque. À l’époque, a-t-il dit dans son interview à CNN, il a été séduit par le discours d’Elon Musk concernant la conduite autonome : « J’ai cru à ce qu’il disait : qu’une voiture traverserait le pays d’elle-même d’ici à la fin de l’année 2016. »

Sauf que, comme beaucoup de propriétaires et d’observateurs, il se rend vite compte que les échéances annoncées par Elon Musk sont toujours repoussées. Il faut à chaque fois attendre un modèle à venir, encore plus évolué que le précédent. Steve Wozniak a depuis changé de voiture électrique : il est passé à l’un des concurrents de Tesla en optant pour une Lucid Air en 2022.

Elon Musk présentant la Model S. // Source : capture vidéo Tesla

Pour lui, l’IA de la conduite autonome Tesla veut tuer les gens

Steve Wozniak a probablement quelques rancœurs encore vives contre Tesla et il n’y va pas avec le dos de la cuillère : « J’ai vraiment cru à ces choses, et ce n’est même pas proche de la réalité. Et si vous voulez une étude sur une IA qui a mal tourné, qui a pris beaucoup de revendications et qui essaie de vous tuer chaque fois qu’elle le peut, achetez une Tesla. »

Il est difficile de dire si ses propos sont ironiques ou vise vraiment à taper là où cela fait mal.

Ce n’est pas le premier à s’exprimer contre les promesses de conduite autonome. L’un des fondateurs de Tesla a, lui aussi, assez vivement critiqué l’obsession d’Elon Musk pour ce sujet, au point d’en oublier l’intérêt principal de ses voitures électriques.

Le propos de Steve Wozniak reste excessif. Malgré les accidents spectaculaires provoqués par des Tesla, les enquêtes ont régulièrement démontré que le système n’était qu’exceptionnellement fautif. S’il est possible d’en douter, la négligence humaine est plus souvent citée comme cause de ces accidents (parfois mortels). Cela ne signifie pas que le système de conduite FSD de Tesla ne pose pas des problèmes dans la manière dont il se comporte sur route ouverte. Les mises à jour successives montrent bien des progrès en la matière, mais pas suffisamment pour faire une confiance aveugle dans les capacités de l’IA développée par Tesla.

Tesla fait de plus en plus fréquemment polémique. Les décryptages à ce sujet se retrouve aussi dans notre newsletter hebdomadaire.





