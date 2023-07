Une étude de Bloomberg, qui a sondé 5 000 propriétaires de Tesla Model 3, montre que les propriétaires du véhicule n’adhèrent pas toujours avec les comportements du milliardaire. La plupart d’entre eux aimeraient qu’Elon Musk arrête de se mêler de politique.

En 2019, peu après le lancement officiel de la Tesla Model 3, Bloomberg avait réalisé une enquête d’opinion auprès de 7 000 propriétaires authentifiés du véhicule. Le média constatait alors le début de la hype Tesla, sur le point de s’imposer comme un des constructeurs automobiles les plus puissants de la planète. Tous adoraient alors Elon Musk, qui avait réalisé l’impossible.

Quatre ans plus tard, Bloomberg a posé les mêmes questions aux mêmes personnes, afin de voir comment Tesla avait avancé dans le temps. Cette enquête révèle un élément important : la confiance en Tesla est toujours aussi grande, mais celle en Elon Musk s’est effondrée.

Elon Musk victime du rachat de Twitter

Selon Bloomberg, les propriétaires originaux d’une Tesla Model 3 se sentent « trahis » par Elon Musk. Sur les 130 questions posées, le rachat de Twitter est l’élément qui déçoit le plus. Les clients de Tesla reprocheraient à Elon Musk d’alimenter la division politique en ligne, ne pas de se soucier des conséquences de ses actes, de supporter des positions controversées et de ne plus lutter contre le réchauffement climatique (ce qui est assez surprenant au vu du positionnement de Tesla, mais qui se justifie sans doute par les personnes qu’il soutient).

En rouge, les personnes d’accord avec les propositions de Bloomberg. Dans l’ordre : Elon Musk devrait arrêter de tweeter, Elon Musk ne devrait pas se mêler de politique et Elon Musk a été distrait par Twitter. // Source : Bloomberg

Dans la grande majorité des cas, les propriétaires originaux d’une Tesla Model 3 pensent que les déclarations publiques d’Elon Musk ont énormément détérioré l’image de Tesla. Bloomberg ne communique pas de pourcentage précis sur le graphique ci-dessous, mais l’échelle parle d’elle-même.

En rouge, une majorité de personnes insatisfaites par les déclarations d’Elon Musk. // Source : Bloomberg

Sur tous les sujets sondés, la cote de popularité de Musk subit la plus grosse chute entre 2019 et 2023. // Source : Bloomberg

Les personnes sondées pensent aussi, au moins pour une majorité d’entre eux, que la personnalité d’Elon Musk ne correspond plus trop à la mission de Tesla. La plupart d’entre eux se disent aussi en désaccord avec ses opinions publiques, tandis que les sondés semblent se diviser sur le modèle qu’est Elon Musk pour le monde du business. Une bonne moitié pense qu’Elon Musk apporte une image négative, l’autre pense qu’il reste une personnalité à l’impact positif.

Paradoxalement, plus de la moitié des utilisateurs pensent qu’Elon Musk doit rester à la tête de Tesla. Ce qui semble diriger n’est pas son rôle auprès du constructeur automobile, mais ses activités annexes. Tous disent aussi être prêts à continuer d’acheter des Tesla, ce qui devrait rassurer le milliardaire sur son comportement.

La Tesla Model 3 est toujours aussi populaire

Si la cote de popularité d’Elon Musk n’a pas survécu à son rachat de Twitter, Tesla semble toujours survoler les enquêtes d’opinion. La quasi-totalité des propriétaires d’une Model 3, à des niveaux très rares pour l’industrie, semblent fans de leurs voitures. Le Cybertruck est d’ailleurs le véhicule qui leur fait le plus envie, avec une large majorité à 51,8 %.

Quatre ans après, la popularité de la Tesla Model 3 a à peine chuté. Ces chiffres sont impressionnants. // Source : Bloomberg

Comment Elon Musk va-t-il réagir à ce sondage ? On l’imagine ricaner et se moquer de Bloomberg, tout en rappelant que des milliers de personnes ne représentent pas grand-chose par rapport aux millions de propriétaires d’une Tesla. Le fait que les propriétaires de Tesla lui en veulent, sans être prêts à partir, va en tout cas dans son sens. Les voitures Tesla sont si bonnes que leurs propriétaires semblent prêts à lui pardonner tous ses excès.

