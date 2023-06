Selon la presse espagnole, Tesla aurait mis un terme à ses négociations avec l’Espagne sur l’implantation d’une Gigafactory, pourtant très demandée et attendue. En cause : une fuite d’informations sur le projet dans la presse.

Présentes à travers différents continents dans le monde, les Gigafactory de Tesla sont un des symboles de l’entreprise d’Elon Musk. Ces derniers temps, plusieurs rumeurs annonçaient la future construction d’une de ces usines dédiées à Tesla sur le sol espagnol, au détriment de la France.

Plus de 1 000 emplois potentiels, partis en fumée

Selon les dernières informations rapportées par la presse espagnole, dont le média Economia Digital, les projets de construction d’une Gigafactory en Espagne pourraient bien être annulés. En effet, la compagnie texane n’aurait pas apprécié les fuites dans la presse indiquant qu’elle investirait près de 4,5 milliards de dollars dans une nouvelle usine. Une rumeur qui risque de coûter cher à la région de Valence, dans le sud-est de l’Espagne, qui était potentiellement censée accueillir cette nouvelle Gigafactory.

« La fuite interne, dont Ximo Puig a seulement précisé ne pas provenir de lui, a généré un sérieux problème avec la firme d’Elon Musk qui, depuis qu’il a appris que les négociations confidentielles avec la Generalitat avaient été divulguées, a considéré que les négociations étaient rompues », explique notamment Economia Digital. Pour l’heure, les dirigeants de la province espagnole sont plutôt à la recherche de la taupe.

L’abandon d’un tel projet serait un véritable échec pour l’Espagne, sur plusieurs points. Annoncé comme le futur plus grand producteur de véhicules électriques en Europe d’ici 2030, devant l’Allemagne et la France, l’Espagne perd le droit d’avoir sur son territoire une usine du leader mondial de la voiture électrique. Sur le plan social, il s’agit également d’un énorme échec pour nos voisins de la péninsule ibérique : l’implantation d’une Gigafactory aurait permis de créer plus de 1 000 emplois dans la région.

La France, gagnante de cette fuite ?

Le malheur des uns pourrait, en revanche, faire le bonheur des autres. Avec l’abandon de ce projet de Gigafactory en Espagne, la France pourrait regagner espoir de devenir un des favoris pour une implantation d’une usine Tesla sur son territoire. En marge d’événements comme Choose France et Vivatech, le président Emmanuel Macron a pu s’entretenir avec Elon Musk, où les deux hommes ont discuté technologie, mais également investissements. Le milliardaire s’était dit « confiant que Tesla fera à l’avenir des investissements significatifs en France. »

Elon Musk à Vivatech // Source : Numerama

Avec 5 Gigafactorys à travers la planète dédiées aux voitures électriques, aux batteries, aux Superchargeurs et aux panneaux photovoltaïques, Tesla continue d’agrandir sa présence mondiale. Avec l’arrivée d’une nouvelle usine à Mexico et malgré l’abandon des négociations avec l’Espagne, la marque américaine confirme ses intentions de rester le leader mondial de la voiture électrique.

