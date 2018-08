Elon Musk a promis que le futur Roadster, vendu plus de 200 000 dollars, arborera des finitions bien meilleures dans l'habitacle.

Qu’on se le dise, les Tesla sont de formidables voitures. Elles remportent de nombreux suffrages, y compris chez les observateurs parmi les plus reconnus, et n’ont pas réellement d’égal sur le marché de la mobilité 100 % électrique — hormis la Jaguar I-Pace.

Pour autant, rien n’est jamais parfait et il existe encore aujourd’hui un point sur lequel Tesla peut grandement s’améliorer : le design intérieur. À ce sujet, Elon Musk, qui a répondu à une question posée par nos confères d’Electrek le 11 août 2018, a promis des améliorations avec le futur Roadster.

Production design will be better, especially in details. We are dying to do this, but primary focus must remain on making affordable version of Model 3 & bringing Y to market

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2018