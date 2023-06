Promotions, parrainage, baisse des prix… Après quelques semaines, les stratégies mises en place par Tesla pour écouler leurs stocks de véhicules aux États-Unis font effet.

Ultra dominateur sur le marché du véhicule électrique, Tesla conserve sa clientèle avec l’apport de mises à jour régulières. Mais le constructeur américain arrive également à attirer de nouveaux clients en permanence, grâce à diverses stratégies.

Le leader mondial de l’automobile électrique applique, depuis plusieurs mois, une stratégie agressive de baisse des prix sur ses véhicules : des promotions, mais également un système de parrainage permettant de bénéficier de réductions supplémentaires et d’accès gratuit aux superchargeurs… Et cela semble porter ses fruits.

Les réductions font effet chez les clients

Comme le rapporte Electrek dans un article du 4 juin, les différentes solutions mises en place par Tesla sont en train payer : selon des données recueillies par Matt Jung, qui analyse les données du constructeur automobile, le nombre de véhicules disponibles dans l’inventaire Tesla, qu’il s’agisse de voitures neuves ou d’occasion, aux États-Unis est en désormais en baisse, après avoir atteint des sommets au mois d’avril 2023. En l’espace de quelques semaines, le nombre de véhicules disponibles a baissé de 20 %. Comme le précise Electrek, c’est une tendance très encourageante : à cette période de l’année, l’inventaire de Tesla a tendance à s’agrandir, car la production aux États-Unis produit uniquement pour les clients locaux.

Le total de véhicules disponibles dans l’inventaire Tesla aux États-Unis // Source : Matt Jung

Le Model 3 à contresens

Matt Jung a également publié les données de l’inventaire Tesla en détail, en affichant les données de chaque modèle sur les six derniers mois. On y constate notamment une grande baisse du côté du Model X, après avoir connu un pic au mois de mars 2023, avec près de 1 600 véhicules, contre un peu moins de 800 au début du mois de juin. De leur côté, les Tesla Model S et Y font partie des véhicules dont la disponibilité dans l’inventaire de la marque est stable.

En revanche, le Model 3 de Tesla est le seul qui ne suit pas la tendance, avec une légère hausse, frôlant bientôt les 1 000 véhicules disponibles. Pour pallier cette hausse, Tesla a augmenté la réduction sur cette berline électrique aux États-Unis, avec un baisse de plus de 2 400 dollars sur son prix initial. Une stratégie qui pourrait peut-être aider la marque dirigée par Elon Musk à se débarrasser des Model 3 avant la sortie d’une version re-stylisée ?

Pour l’heure, ces réductions sont appliquées sur le territoire américain. Mais pour le marché européen, aucune mesure supplémentaire n’a été annoncée depuis les dernières réductions en avril. En France, les potentiels acquéreurs d’une Tesla peuvent déjà profiter de l’aide gouvernementale du bonus écologique, d’un montant de 5 000 euros. Un coup de pouce important qui pourrait malheureusement ne pas durer, avec les règles concernant le nouveau bonus écologique.

