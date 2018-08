Elon Musk a révélé que son futur projet favori sera un pickup de Tesla. Avec lui, il faudra battre Ford sur leurs terres.

On entend souvent que nul n’est prophète en son pays. Mais Tesla va quand même essayer de l’être. Comme le rappellent nos confrères d’Electrek le 9 août 2018, le top 3 des véhicules les plus vendus aux États-Unis en 2017 rassemblent les pickups Ford F-Series, Chevrolet Silverado et Ram (podium confirmé par Automobile). Ils représentent un segment très porteur outre-Atlantique, sur lequel ne s’est pas encore positionné Tesla.

Et on insiste sur le encore car Elon Musk a rappelé que son entreprise travaillait bel et bien sur un véhicule de cette catégorie. L’intéressé a carrément indiqué qu’il s’agissait de son chouchou. Devant le SUV Model Y, la supercar Roadster et le camion Semi.

Tesla veut battre Ford

Avec son pickup, Tesla a clairement Ford dans le viseur, d’autant que le concurrent ne propose pas de véhicule électrifié dans cette gamme très polluante. Ce qui revient à dire qu’il y a un créneau à prendre, et qu’Elon Musk n’entend pas louper le virage. Si ses ingénieurs parviennent à donner naissance à un pickup 100 % électrique qui associent autonomie élevée (disons 400-500 kilomètres), performance (accélération et vitesse de pointe) et plaisir de conduite (transmission intégrale), alors Tesla pourrait rafler la mise.

Après tout, la Model 3, malgré ses soucis de production, est parvenue à s’imposer en un éclair sur son segment. D’après le dernier bilan financier du constructeur automobile, la berline premium s’est plus vendue que toutes ses concurrentes réunies. Avec son pickup, Tesla serait susceptible de donner un — nouveau — coup de pied dans la fourmilière.

Ceci étant, on n’imagine pas Tesla lancer un pickup de sitôt. Avec déjà trois produits dans les tuyaux (Model Y, Roadster et Semi) et des usines à ouvrir, l’entreprise est très occupée. Un agenda rempli qui permettra peut-être à Ford de réagir en commercialisant en premier un pickup électrique. La course est lancée.