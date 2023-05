Ford a négocié un accord avec Tesla pour proposer aux propriétaires de voitures électriques Ford de se brancher facilement sur le réseau de superchargeurs Tesla. Un partenariat surprise qui envoie pourtant un très mauvais signal.

La nouvelle devrait ravir les clients américains de Ford. Jim Fairley, patron de Ford, et Elon Musk, patron de Tesla, ont fait une annonce commune ce 25 mai sur Twitter. Ils y ont partagé la base de l’accord et quelques visions sur la voiture électrique. Au cœur de ce partenariat entre les deux marques se trouve l’utilisation des superchargeurs Tesla par les véhicules Ford.

Tesla a commencé à ouvrir certaines de ses stations de supercharge américaines à tous les constructeurs. Un peu comme en Europe, cette accessibilité aux 12 000 points de charge va être progressive. Sauf qu’à la différence de l’Europe, les superchargeurs américains ne sont pas dotés de prises Combo CCS. Ils utilisent des prises dites North American Charging Standard (NACS), une sorte de format Type 2 spécifique à Tesla, alors que les voitures sont équipées du format devenu international de Combo CSS.

Un adaptateur d’abord, puis une prise intégrée aux futurs modèles

Tesla va commencer par produire un adaptateur pour que les voitures électriques Ford puissent se connecter au superchargeur V3. Cette solution permettra aux propriétaires actuels de Ford de ne pas avoir à attendre que toutes les stations américaines soient ouvertes à tous. Il faudra quand même patienter un peu, car l’adaptateur ne devrait être disponible qu’au début de l’année prochaine selon Elon Musk.

Dans un second temps, Ford équipera ses futurs véhicules électriques de la norme de charge propre à Tesla. Cette solution rendra inutile l’utilisation d’un adaptateur. À partir de 2025, les modèles Ford seront directement équipés de prise NACS. Une question subsiste à savoir si les futurs modèles seront équipés des deux standards : Combo CCS et NCAS, ou seulement du second. Des modèles comme Porsche Taycan et Audi e-tron GT utilisent ce système avec deux prises différentes à deux emplacements du véhicule, ce n’est pas impossible.

Enfin, pour pouvoir bénéficier facilement des superchargeurs Tesla, il faudrait que Ford change l’emplacement de son port de recharge. Actuellement, pour se brancher sur des stations Tesla, les Ford Mustang Mach-e et F-150 Lightning doivent utiliser deux places.

Les Américains lancent la résistance au Combo CCS

Alors que tous les pays, et quasi tous les constructeurs, ont désormais adopté les prises Combo CCS (type 1 ou 2) pour la recharge rapide sur leurs véhicules électriques, Tesla aux États-Unis continuent d’utiliser le format qu’il a créé. Même les Japonais ont commencé à se séparer de leurs prises ChadeMo pour passer au Combo CSS, afin de faciliter l’harmonisation des bornes et des véhicules à l’international.

Transition entre type 2 et CCS pour les superchargeurs // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Si vous avez l’impression d’assister à un bras de fer Europe contre États-Unis, c’est parce que c’est probablement le cas. C’est l’Europe, et plus spécifiquement les constructeurs allemands, qui ont poussé l’adoption internationale de ce type de prise. En Europe, Tesla a même fini par équiper les véhicules et les superchargeurs avec des prises Combo CSS, ce qu’il n’a pas fait aux USA.

Depuis fin 2022, Tesla pousse d’autres constructeurs à utiliser le NCAS qu’il a développé. Ford est le premier gros constructeur international à en faire l’annonce. Avant lui, la marque Aptera avait déjà indiqué qu’il utiliserait cette prise sur ses véhicules solaires.

Alors que la guerre des formats de prise de recharge semblait enfin se stabiliser, voilà que Tesla veut une nouvelle fois tout chambouler. Pas certains que tout le monde voient cela d’un bon œil. Ce n’est plus le moment de diviser pour mieux régner.

