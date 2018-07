Tesla est parvenu à produire plus de 53 000 voitures lors du deuxième trimestre de l'année. Un record écrasant.

Tesla avait démarré l’année 2018 avec un record de production. Il a été explosé à plate couture durant le second trimestre, conclu sur un objet atteint pour la Model 3 (5 000 unités produites en une semaine). Ainsi, 53 339 voitures — 28 578 Model 3 plus 24 761 Model S et X — sont sorties des usines entre avril et juin, soit une hausse de 55 % par rapport au Q1.

Du côté des livraisons, 40 740 clients ont reçu leur acquisition (près du double par rapport à Q2 2017). La segmentation est comme suit : 18 440 Model 3, 10 930 Model S et 11 370 Model X. Tesla assure qu’elles sont en adéquation avec le calendrier prévisionnel établi au début du mois de mai. Le constructeur souligne par ailleurs que les commandes et les livraisons concernant les Model S et X ont été supérieures par rapport à Q2 2017 et que l’objectif des 100 000 sur l’année reste inchangé.

Q2 2018 Q2 2017 Modification Model S 10 930 12 000 – 9 % Model X 11 370 10 000 + 13,7 % Model 3 18 440 0 Total 40 740 22 000 + 85 %

Nombre de voitures livrées (Numerama/M.C.)

6 000 Model 3 d’ici août

Dans son communiqué publié le 2 juillet, Tesla n’a pas manqué de rappeler sa fierté d’avoir atteint les 5 000 Model 3 produites en une semaine — qu’importe les lourds sacrifices consentis. « Nous avons produit trois fois plus de Model 3 que durant Q1. Notre taux de production hebdomadaire a doublé durant le trimestre et ce sans compromis sur la qualité. » Le constructeur mentionne par ailleurs la ligne supplémentaire imaginée dans une tente et pesant pour 20 % du volume réalisé la semaine dernière. À terme, la chaîne principale devrait être en mesure d’assembler 5 000 Model 3 à elle seule et c’est pourquoi Tesla vise désormais les 6 000 modèles sortis d’usine d’ici le mois d’août.

Il faut dire que Tesla doit s’activer : il y a toujours 420 000 réservations en attente concernant sa voiture la plus abordable. Avec le taux de production actuel, il faudrait 84 semaines pour les honorer. Aujourd’hui, 28 386 Model 3 roulent sur les routes.

