Microsoft ne compte pas abandonner le marché des consoles, loin de là. Et on pourrait même voir venir une nouvelle Xbox en 2020.

Certains estiment que les consoles telles que nous les connaissons aujourd’hui sont amenées à disparaître, faisant place à des services de streaming permettant d’accéder à ses jeux sur n’importe quel appareil (sous couvert d’avoir une connexion internet solide). Mais, que les nostalgiques et fétichistes de l’objet se rassurent, il y aura encore des PlayStation et des Xbox. Au moins pour une future génération.

Durant la conférence pré-E3 2018 du géant américain, Phil Spencer a évoqué que ses équipes planchaient d’ores et déjà sur plusieurs consoles — en plus des technologies de streaming. Nos confrères de Thurrott évoquent même une année de lancement dans un article paru le 12 juin 2018. Ce serait donc pour 2020, comme la PlayStation 5. Mais sous quelle forme ?

Des nouvelles Xbox en préparation

En quelque sorte, Microsoft entend multiplier les moments où l’on pourra accéder à son compte Xbox sans pour autant sacrifier la tradition consistant à se poser dans un canapé après avoir allumé sa console. Thurrott explique que la firme de Redmond donnerait naissance à une famille d’appareils partageant un même écosystème (c’est déjà le cas avec la Xbox One et Windows 10).

Une volonté qui ferait sens au regard de l’évolution du marché et des usages. Et qui justifierait aussi la proximité par rapport au lancement de la Xbox One X. En l’occurrence, l’idée serait moins de repartir dans une course à la puissance, mais plutôt de se concentrer sur une déclinaison des produits. Un peu comme la gamme Surface, se prévalant de plusieurs versions en fonction des besoins de chacun.

Finalement, Microsoft érige une stratégie articulée autour du cloud, du savoir-faire, du cross-platform et de la rétrocompatibilité pour toucher un maximum de monde, qu’importent les exigences et envies de chacun. On rappelle in fine l’objectif de Microsoft : deux milliards d’utilisateurs.