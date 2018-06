La mise à jour 9 de l'Autopilote des Tesla comprendra des fonctionnalités de conduite 100 % autonome. Elle est attendue pour le mois d'août.

Il y a encore quelques semaines, certains remettaient en cause la sécurité de l’Autopilote embarqué dans les Tesla malgré la confiance affichée par le constructeur et les statistiques très optimistes. Il faut dire qu’il y a eu un accident mortel impliquant la technologie de conduite semi-autonome suivi d’un média bashing d’Elon Musk, qui goûte peu au traitement de l’information quand cela concerne ses voitures. Quoi qu’il en soit, face à ces vents contraires, Tesla est prêt à continuer d’avancer : la future mise à jour de l’Autopilote, numérotée 9, embarquera des fonctionnalités de conduite 100 % autonome. Une nouvelle promesse signée Elon Musk.

That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2018