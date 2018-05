Apple parvient à surpasser Waymo et Tesla, figures incontournables de la voiture autonome, en revendiquant une armada de 55 véhicules dans l'État de Californie. Le géant à la pomme, très discret sur ses projets en la matière, continue d'accroître ses possessions.

Le Department of Motor Vehicles de l’État de Californie a communiqué quelques chiffres à Business Insider, faisant état du nombre de voitures autonomes présentes dans l’État et des possessions de chaque société.

Au total, ce sont un peu plus de 400 véhicules répartis entre 21 entreprises et surprise, c’est Apple qui se place en deuxième position du classement, juste derrière GM Cruise.

Plus de voitures, toujours peu d’info

En 2017, Tim Cook — l’actuel CEO d’Apple — accordait une interview à Bloomberg où il abordait le sujet des voitures autonomes. Une des rares fois où le CEO s’étendait un peu plus sur le sujet. Il affirmait notamment que la compagnie se concentrait sur ces systèmes autonomes : « C’est une technologie essentielle que nous considérons très importante […] Nous la voyons comme la mère de tous les projets liés à l’intelligence artificielle. À vrai dire c’est probablement un des plus complexes projets IA sur lequel nous travaillons. »

Apple prend donc la conduite autonome dès au sérieux. En janvier dernier, Apple testait déjà 27 voitures, le groupe a donc quasiment doublé son quota depuis et emboîtait le pas à Tesla et Google en mars. Cependant, Apple n’a toujours rien communiqué sur ses ambitions et à ce jour seules des spéculations sur ce fameux Projet Titan circulent si bien que l’on ne sait toujours pas quelle forme prendra ce développement — un véhicule, des outils, un kit de développement, un système en marque blanche… ou un mélange de tout cela.

Apple est actuellement détenteur d’un permis pour tester ses voitures en présence d’un conducteur. Il faudra encore patienter pour les tests sans conducteur, tests que conduisent déjà Tesla et Uber, avec plus ou moins de réussite.