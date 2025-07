Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Que vous soyez cycliste aguerri ou que vous preniez votre vélo occasionnellement pour de longues sorties, le Garmin Edge 1050 est un compagnon GPS idéal pour vos sorties, surtout en promotion.

Un compteur vélo est un appareil électronique fixé sur le guidon qui permet de suivre en temps réel différentes données pendant vos escapades en deux-roues. Selon les modèles, il peut mesurer la vitesse, la distance parcourue, le temps, l’altitude et même proposer un guidage GPS. Outil indispensable pour les cyclistes, ce modèle de Garmin perd 100 € de son prix initial.

Le compteur Garmin Edge 1050 est commercialisé 749,99 € à sa sortie. Il est en ce moment disponible au prix de 648,99 € sur le site Decathlon.

C’est quoi, ce compteur GPS de Garmin ?

Le Edge 1050 n’est pas le plus petit des compteurs à placer sur le guidon de votre vélo. La grande taille de l’écran couleur tactile LCD de 3,5 pouces à la définition de 480 × 800 pixels est cependant appréciable, et le confort de lecture bel et bien au rendez-vous. Les statistiques et les informations sont parfaitement lisibles et la bonne ergonomie permet une consultation et une navigation efficace sur les cartes. L’écran s’ajuste automatiquement en fonction de la luminosité ambiante et est certifié IPX7 pour résister aux intempéries.

Le compteur Garmin Edge 1050 en action // Source : Garmin

Le Edge 1050 intègre un système de géolocalisation double fréquence, compatible avec les GNSS GPS, Galileo et Glonass et intègre Trailforks. Le suivi est précis et la navigation s’appuie sur des cartes intégrées très complètes. Vous pourrez même recevoir des alertes sur les dangers de la route grâce à la communauté, et pouvez également contribuer en signalant vos propres observations sur votre trajet. Pour mieux comprendre l’intérêt de ce compteur GPS signé Garmin, vous pouvez aussi consulter le test de nos confrères chez Frandroid.

À ce prix, ce compteur vélo est-il une bonne affaire ?

100 € de moins, c’est une excellente affaire pour un compteur vélo proposé à un prix élevé à sa sortie. Le Edge 1050 embarque différents capteurs comme un accéléromètre, un gyroscope ou encore un altimètre barométrique. Des fonctions pour les performances proposent des entraînements quotidiens suggérés ainsi que des entraînements adaptatifs. Vous pourrez enregistrer différents profils de course afin de personnaliser les données.

Son autonomie est de 20 h environ. Notez enfin qu’un haut-parleur intégré permet d’écouter des messages d’entraînement et de navigation, et d’alerter les cyclistes et les piétons avec une sonnette puissante.

Les points à retenir sur le Garmin Edge 1050 :

Un écran lumineux avec une fonction sonnette

Une cartographie complète et une fonction performance

20 heures d’autonomie

