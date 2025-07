Lecture Zen Résumer l'article

Sonny Dickson, un leaker connu pour ses maquettes des futurs produits Apple, a publié ce qu’il croit être les nouvelles couleurs des iPhone 17, iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro. Le vert et l’orange pourraient être les deux surprises de 2025.

Habitués à des coloris très sobres (noir, argent, doré…), les iPhone « Pro » vont-ils sortir de leur zone de confort en 2025 ? À en croire le leaker Sonny Dickson, qui s’est régulièrement illustré ces dernières années en étant le premier à obtenir des maquettes réalistes des futurs iPhone, les iPhone 17 Pro auront au moins deux coloris plus ambitieux. Apple pourrait lancer un smartphone bleu foncé, relativement sobre, et un iPhone… orange clair. Un nouveau coloris difficile à ne pas remarquer, qui risque d’être autant détesté qu’apprécié.

Les quatre couleurs des iPhone 17 selon Sonny Dickson. // Source : Bluesky

De l’orange pour l’iPhone 17 Pro : Apple veut-il séduire l’Asie ?

Un iPhone aussi orange ne ressemble pas à Apple. La marque californienne, spécialiste de la sobriété, évite habituellement les couleurs trop visibles. Un coloris aussi orange, s’il venait à être confirmé, aurait de quoi surprendre. Les iPhone 17 Pro oranges seraient immédiatement reconnaissables dans la rue, avec très probablement de nombreux autres smartphones de la même couleur dans les prochains mois. L’existence de cette version pourrait s’expliquer par la popularité de la couleur en Chine où les marques ont l’habitude de sortir des produits couleur agrume.

Les coloris des iPhone 17 Pro selon Sonny Dickson. // Source : Bluesky

Par le passé, Apple a sorti plusieurs produits oranges. Il y a bien évidemment eu l’iMac et l’iBook au début des années 2000, mais aussi plus récemment l’iMac Apple Silicon. L’iPhone XR avait aussi eu droit à un coloris orangé, mais ce produit se déclinait en plusieurs coloris vifs. L’orange de l’iPhone 17 Pro, s’il ressemble vraiment à celui suggéré par le leaker, serait plus proche de l’orange d’un sac à main en cuir que de celui des anciens produits Apple. On attend de le voir en vrai pour se faire un avis définitif, mais il est probable qu’il divise les futurs propriétaires du téléphone.

Un vert très clair sur iPhone 17

Toujours selon Sonny Dickson, les iPhone 17 classiques introduiraient aussi une nouvelle couleur originale : un vert très discret façon citron vert. Les autres couleurs seraient conformes à celles des années précédentes : il y aurait du rose et du bleu en plus du blanc et du noir.

Les coloris supposés des iPhone 17. // Source : Bluesky

Apple annoncera les iPhone 17 début septembre. La marque devrait lancer quatre appareils cette année : les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

