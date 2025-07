Lecture Zen Résumer l'article

EssilorLuxottica, le propriétaire franco-italien des marques Ray-Ban et Oakley, est en forte croissance. L’entreprise indique que le succès de ses lunettes connectées conçues avec Meta l’encourage à intensifier le développement de cette nouvelle catégorie.

Après un démarrage très compliqué (Bose, Snap et Huawei ont enchaîné les flops), la catégorie des lunettes connectées semble enfin décoller. Meta, grâce à son partenariat avec Ray-Ban, est en train de réussir son pari. Les Ray-Ban Meta ne cessent de gagner en popularité et en nouvelles fonctionnalités, avec l’arrivée prochaine des Oakley Meta, leur déclinaison sportive dotée d’une plus grande batterie et d’une meilleure caméra.

À l’occasion de la publication de ses résultats financiers pour le premier semestre 2025, EssilorLuxottica, le franco-italien qui détient les marques Ray-Ban et Oakley, a partagé le 29 juillet 2025 des données très encourageantes sur la catégorie. On savait déjà que les clients des magasins Ray-Ban étaient nombreux à venir pour les lunettes connectées, on apprend désormais que les ventes ont triplé entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025, alors qu’il n’y a pas eu de nouvelle génération.

Meta et Ray-Ban : un partenariat gagnant-gagnant

À en croire EssilorLuxottica, de plus en plus de personnes achètent des lunettes connectées pour prendre des photos et vidéos, téléphoner, écouter de la musique ou interagir avec une IA générative. Le succès est au rendez-vous pour les Ray-Ban Meta : les lunettes accélèrent la croissance de l’entreprise. L’action EssilorLuxottica s’est envolée en bourse après la publication des résultats financiers, signe du succès de son deal avec Meta, qui a investi dans l’entreprise.

Meta lance régulièrement de nouvelles éditions de ses Ray-Ban connectées. // Source : Numerama

À terme, EssilorLuxottica compte développer plusieurs générations de lunettes intelligentes avec Meta. L’entreprise de Mark Zuckerberg s’occupe de la partie technologique, mais mise sur les marques Meta et Oakley pour attirer les porteurs de lunettes. Une stratégie sans équivalent dans l’industrie, qui permet à Meta de prendre une nette avance sur ses concurrents. Meta a acquis une part de près de 3 % dans EssilorLuxottica pour environ 3 milliards d’euros, avec une option pour porter cette participation à 5 %. Tout laisse penser que ce partenariat va durer et qu’EssilorLuxottica va continuer de connecter des lunettes.

Meta a de l’avance sur Apple, Samsung et Google

En février 2025, EssilorLuxottica avait indiqué avoir vendu 2 millions de lunettes connectées. Un chiffre encore loin des centaines de millions de smartphones vendus tous les ans, mais encourageant alors que de grandes marques ne sont pas encore présentes sur le secteur. De nombreuses personnes ne connaissent toujours pas l’existence de paires de lunettes avec une caméra, le tout à un tarif raisonnable (autour de 300 euros).

Pour amplifier ce succès, Meta compte sans doute sur la concurrence. Des lunettes Apple ou Samsung, objets de rumeurs depuis de longs mois, boosteront l’intérêt pour cette catégorie. Meta aura alors un avantage à faire valoir : son partenariat avec Ray-Ban et Oakley, qui lui permet de proposer des montures populaires. Enfin, Meta peut aussi compter sur de futures mises à jour. Les Ray-Ban Meta ont régulièrement droit à de nouveaux designs, mais n’ont pas évolué niveau hardware. Une révision matérielle pourrait rendre le produit encore plus populaire. Dans un futur proche, Meta compte intégrer de la réalité augmentée à ses lunettes.

