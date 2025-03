Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Fnac propose un pack avec un clavier ergonomique et une souris filaire de Microsoft à presque moitié prix. De quoi (re)faire son équipement bureautique.

L’ensemble clavier et souris filaire ergonomique de chez Microsoft propose deux accessoires indispensables si vous travaillez de chez vous. Avec un repose-paumes pour le clavier et des touches multimédias pour la souris, le télétravail gagnera en souplesse et réduira les risques de tendinites aux poignets.

Le pack est en plus à un super prix actuellement sur La Fnac. L’ensemble clavier et souris filaire ergonomique de chez Microsoft est normalement vendu 99,99 €. Il est actuellement proposé sur La Fnac au prix de 49,99 €.

C’est quoi, ce combo clavier et souris ?

Le clavier et la souris sont tous les deux des modèles filaires. Le premier possède une forme atypique et des dimensions de 487,7 x 262,4 x 60,7 mm pour un poids de 1 020 g. Ce n’est clairement pas le plus léger des claviers de Microsoft, mais sa très bonne ergonomie optimise le confort, notamment grâce à la présence d’un repose-paumes en tissu synthétique à la bonne conception.

Le clavier est divisé en deux parties distinctes afin que les poignets restent dans le prolongement des avant-bras. La fatigue musculaire est ainsi réduite, du moins dans les faits. Concrètement, Microsoft propose un clavier agréable à utiliser, mais qui reste encore loin de certains claviers haut de gamme spécialement pensés pour l’ergonomie. Toujours est-il que le clavier présent dans ce pack est agréable à utiliser et soulage bien la fatigue des poignets. Il possède de plus une frappe agréable et embarque quelques touches multimédias et des raccourcis paramétrables via le logiciel de Microsoft.

Ensemble clavier Noir et souris filaire ergonomique // Source : Microsoft

À ce prix, cet ensemble clavier et souris est-il une bonne affaire ?

C’est un excellent prix pour deux produits indispensables. La souris filaire mesure 117,5 x 76,3 x 42,3 mm pour 179 grammes. Un modèle léger et d’une taille standard, qui privilégie l’ergonomie. Une fois en main, elle est en effet agréable à utiliser et possède un poids bien réparti et une bonne glisse. Vous retrouverez cinq boutons au total et un repose-pouce situé sous les deux boutons latéraux, qui permet de réduire la fatigue.

Sa résolution max est de 1 000 PPP, soit une résolution parfaite pour de la bureautique. Notez que la souris n’est pas ambidextre.

Les points à retenir sur ce clavier et cette souris :

Des accessoires ergonomiques pour les longues heures de travail

Un prix doux en promotion

La qualité de fabrication Microsoft

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !