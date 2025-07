Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le TV de TCL est un grand modèle qui ne manque pas d’atout, avec une grande dalle QD-Mini LED de qualité. En promotion pour les soldes, elle se fait bien plus intéressante.

La taille d’un téléviseur est un critère essentiel à considérer avant de jeter votre dévolu sur un modèle en particulier. En fonction de l’espace disponible dans votre salon, de la distance entre votre canapé et l’écran, ainsi que de votre usage, que ce soit regarder des films ou jouer à des jeux vidéo, il est important de choisir une taille adaptée. Il est vrai qu’un grand écran présente de nombreux avantages, à commencer par l’immersion qu’il offre. Ce grand écran de TCL en promotion est un bon candidat.

Le TV TCL 75Q6C est normalement vendu 1 499 €. Il est aujourd’hui disponible en promotion pour les soldes d’été au prix de 899 € sur Amazon.

C’est quoi, ce téléviseur de 75″ ?

Le téléviseur TCL 75Q6C se distingue par son design sans bordure, renforçant ainsi l’immersion, en plus de sa très grande diagonale de 189 cm qui vous plonge totalement au cœur de vos contenus. Assurez-vous tout de même d’avoir la place dans votre salon ainsi que le meuble nécessaire. Ne négligez pas non plus le recul, idéalement entre 2 m et 2,50 m de distance entre votre canapé et le téléviseur, afin de ne pas passer le lendemain matin chez l’ophtalmologue.

La grande taille du TCL 75Q6C // Source : TCL

Sa dalle QLED 4K profite du système de rétroéclairage Mini-LED, qui offre un rétroéclairage précis, des contrastes profonds et un rendu des couleurs très juste. Pour une image optimisée, le TV est compatible avec les formats Dolby Vision IQ, HDR10 et HDR10+ et HLG, pour des images parfaitement détaillées. Côté audio, les haut-parleurs font un travail honnête, mais ne sont pas suffisants pour remplir entièrement le coin TV. Une barre de son complètera à merveille ce grand écran, surtout que ce dernier est compatible Dolby Atmos pour un son immersif.

À ce prix, le TV 75″ de TCL est-il une bonne affaire ?

Cela reste encore un tarif élevé pour un téléviseur, mais pour une dalle de 75″ avec cette qualité d’image, le TCL 75Q6C est une bonne affaire, notamment pour un modèle aussi polyvalent. En effet, sa fréquence de balayage de ‎144 Hz et ses ports HDMI 2.1 permettent de jouer en 4K à 120 fps avec une excellente fluidité. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) se chargent de réduire la latence et d’empêcher les déchirures d’écran. L’idéal pour jouer dans de très bonnes conditions.

Ce téléviseur TCL tourne sous le système Google TV, une interface fluide et intuitive qui fait un bon travail pour proposer du contenu de manière pertinente. Google Assistant est présent pour les requêtes vocales.

Les points à retenir sur le TCL 75Q6C :

Une dalle QD-Mini LED 4K de 75 pouces (189 cm)

Compatible Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 et 144 Hz

