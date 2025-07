Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft commence à déployer un outil qui doit faciliter l’accès des internautes ne pouvant ou ne désirant pas quitter Windows 10 à un programme spécial. Celui-ci propose de prolonger le support de l’O.S. d’un an, à titre exceptionnel, alors que qu’il doit cesser le 14 octobre 2025.

Microsoft semble se rendre à l’évidence : il sera impossible de diminuer la part de marché de Windows 10 à zéro d’ici au 14 octobre 2025, date à laquelle le support étendu (et gratuit) du système d’exploitation cessera. En juin, cette génération d’O.S. pesait encore un peu plus de 48 % de toutes les versions de Windows en circulation, selon Statcounter.

Alors que l’échéance fixée par Microsoft est dans moins de trois mois, une nouvelle politique émerge, afin d’éviter de jeter des millions d’ordinateurs dans un monde dans lequel ils n’auraient plus droit à des correctifs de sécurité pour combler les vulnérabilités repérées après la date fatidique. C’est ce qu’indique un billet de blog le 22 juillet :

« Nous comprenons que le passage à un nouveau PC peut prendre du temps, et nous sommes là pour vous soutenir tout au long du processus » écrit l’entreprise. Pour cela, un programme décidé, Windows 10 Extended Security Updates (ESU) avait été lancé pour continuer à protéger les PC y compris après le 14 octobre 2025.

Microsoft qui se rend compte que Windows 10 est décidément increvable.

À l’origine, ce programme ESU s’adressait en priorité aux entreprises ainsi qu’aux administrations qui ont des parcs informatiques importants et dont la bascule vers Windows 11 est une tâche ardue, pour une raison ou pour une autre. Mais ce n’est pas gratuit : comptez 61 dollars par poste, un prix qui double chaque année, sur une période de trois ans maximum.

Et pour les particuliers ? Il faut aussi payer, mais seulement 30 dollars et juste pour un an. C’était ce que l’entreprise avait indiqué fin novembre et qui est de nouveau répété dans l’annonce du 22 juillet ainsi que dans un autre article explicatif et une foire aux questions dédiée. Et pour prévenir le public de l’existence de cette offre, Microsoft a un plan.

Déploiement d’un assistant d’inscription au programme ESU

« À partir [du 22 juillet], un assistant d’inscription va apparaître dans les notifications et dans les paramètres, ce qui simplifiera la sélection de la meilleure option pour vous et l’inscription à l’ESU directement à partir de votre ordinateur personnel Windows 10 », écrit le groupe. C’est aussi via cet assistant que des alternatives seront proposées :

En effet, en plus du ticket d’entrée à 30 dollars, Microsoft a décidé fin juin de prévoit aussi de « nouvelles options d’adhésion gratuite ». Ainsi, il peut être possible de troquer 1 000 points de récompenses (Microsoft Rewards) pour un an d’abonnement à l’ESU, sans coût additionnel. Ces points se collectent par exemple via l’activité avec l’application Xbox.

Une fois l’option choisie et les diverses étapes d’inscription passées, un PC sera automatiquement inscrit, avec une couverture qui ira du 15 octobre 2025 au 13 octobre 2026. Quant à l’assistant d’inscription, il sera déployé sur tous les ordinateurs compatibles d’ici à la mi-août 2025, soit assez de temps avant le 14 octobre.

Évidemment, il n’est en rien obligatoire de s’inscrire à ce service. Celles et ceux qui sont encore sur Windows 10 ont plusieurs autres options :

Rester sur Windows 10, sans protection ;

Rester sur Windows 10, avec protection, pour un an (contre 30 dollars ou 1 000 points) ;

Passer sur Windows 11 (si le PC est compatible) ;

Basculer sur un autre système d’exploitation (Linux, Mac…).

