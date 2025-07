Lecture Zen Résumer l'article

Pour 19,99 dollars par mois, les abonnés à AppleCare One peuvent assurer trois appareils Apple contre la casse, les dégâts causés par des liquides, la perte et le vol. On peut aussi ajouter des appareils supplémentaires pour 5,99 dollars par produit.

Apple le sait mieux que personne : vendre des services est un incroyable moyen de diversifier ses revenus. Durant l’exercice financier de 2017, cela lui avait rapporté 32,7 milliards de dollars. Il n’y avait alors qu’iCloud et Apple Music. En 2024, la marque a vu cette division générer 96,17 milliards de dollars, soit près d’un quart de son chiffre d’affaires. Les services ne sont pas que de l’argent en plus : ils représentent un moyen de ne pas dépendre des ventes d’appareils.

Dans un communiqué publié le 23 juillet, Apple annonce un nouveau service, exclusif aux États-Unis dans un premier temps : AppleCare One. Il s’agit d’une version haut de gamme de l’assurance AppleCare qui couvre trois appareils simultanément, pour les personnes avec plusieurs produits Apple. Trois appareils sont inclus pour 19,99 dollars par mois, avec la possibilité d’ajouter d’autres appareils pour 5,99 dollars par mois de plus.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

AppleCare One : l’abonnement parfait pour les personnes qui ont plusieurs produits Apple

Comme l’abonnement AppleCare+, qui ne couvre qu’un seul produit à la fois, AppleCare One couvre divers dommages. La plupart des interventions sont payantes, mais sont commercialisées à un tarif largement inférieur à celui pratique pour les clients non assurés (souvent plus de 500 dollars par intervention) :

réparations illimitées en cas de chutes ou de casse (29 dollars par réparation pour un iPhone),

réparations en cas de dégât important causé par de l’eau ou un autre accident (99 dollars par réparation pour un iPhone),

remplacement de l’appareil en cas de perte ou de vol (149 dollars pour un iPhone),

possibilité de remplacer sa batterie gratuitement,

les câbles et accessoires sont couverts gratuitement,

service client prioritaire disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,

Ajouter un produit à son assurance AppleCare One est très facile. // Source : Apple

Les abonnés AppleCare One peuvent ajouter trois appareils sans supplément, y compris anciens (à condition de faire vérifier leur état en magasin, pour éviter les fraudes). Seuls les produits achetés il y a moins de 4 ans sont éligibles, contre 60 jours pour l’abonnement AppleCare+ qui ne couvre qu’un seul appareil.

En plus de l’iPhone, l’abonnement AppleCare One remplace l’Apple Watch et l’iPad en cas de perte ou de vol. Une possibilité jusque-là non incluse dans l’abonnement AppleCare+. Le Mac, lui, n’est couvert qu’en cas de casse. Les AirPods, le casque Beats, HomePod et Vision Pro peuvent aussi faire partie des trois produits couverts (ou des produits additionnels).

En France, l’assurance AppleCare est moins avantageuse

En France, Apple ne communique pas pour l’instant sur AppleCare One. La marque a tendance à ne pas lancer tous ses services à l’international, en témoigne l’absence de l’iPhone Upgrade Program chez nous (un abonnement pour changer d’iPhone tous les ans). AppleCare+, son assurance premium, est arrivée plusieurs années après les États-Unis en France.

Sans AppleCare One, les utilisateurs français d’un iPhone ou d’un iPad doivent souscrire à des assurances pour chaque produit. Seul l’iPhone peut être couvert pour le vol et la perte.

Modèle AppleCare+ AppleCare+ avec vol/perte iPhone 16 Pro Max 11,99 €/mois ou 229 € (2 ans) 14,99 €/mois ou 299 € (2 ans) iPhone 16 Pro 11,99 €/mois ou 229 € (2 ans) 14,99 €/mois ou 299 € (2 ans) iPhone 16 Plus 10,99 €/mois ou 199 € (2 ans) 13,49 €/mois ou 269 € (2 ans) iPhone 16 8,99 €/mois ou 169 € (2 ans) 11,49 €/mois ou 229 € (2 ans) iPhone 16e 6,99 €/mois ou 139 € (2 ans) 9,99 €/mois ou 199 € (2 ans) iPhone 15 Pro/Pro Max 11,49 €/mois ou 229 € (2 ans) 14,99 €/mois ou 299 € (2 ans) iPhone 15 Plus 10,49 €/mois ou 199 € (2 ans) 13,49 €/mois ou 269 € (2 ans) iPhone 15/14/13 8,49 €/mois ou 169 € (2 ans) 11,49 €/mois ou 229 € (2 ans) iPhone SE 3ème gen 4,49 €/mois ou 89 € (2 ans) –

À 19,99 dollars par mois pour trois appareils, avec la perte et le vol inclus, Apple propose une offre difficile à battre. De quoi inciter de nombreuses personnes à s’abonner et encore plus diversifier ses revenus.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama