[Deal du jour] L’Asus ROG Ally X est une dernière itération de la ROG Ally. Cette version revue et corrigée offre plus de puissance et une meilleure autonomie que le modèle Z1 Extreme. Elle se trouve déjà en promotion sur le site d’Asus.

C’est quoi, cette promotion sur la nouvelle console portable d’Asus ?

L’Asus ROG Ally X avec 1 To Go de stockage est commercialisée 899,99 € à sa sortie en juillet 2024. Elle est en ce moment disponible sur le site officiel d’Asus au prix de 749,99 €.

C’est quoi, cette nouvelle console portable d’Asus ?

La ROG Ally X opte pour un nouveau design plus soigné et plus ergonomique que la version précédente, avec notamment des poignées plus épaisses qui offrent une prise plus agréable. Alors que son ainé semblait fragile au premier abord, la faute à ses matériaux en plastique utilisés pour sa conception, les finitions de cette nouvelle version sont clairement meilleures. La ROG Ally X mesure 28 × 11,1 × 2,47 cm pour 678 g. C’est donc une grosse console, heureusement dotée d’une bonne préhension et de boutons et gâchettes judicieusement placés. Les boutons et joysticks sont d’ailleurs mieux conçus, plus résistants et plus précis.

Sa dalle IPS LCD de 7 pouces à la définition de 1920 × 1080 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz est quasi parfaite. La luminosité délivrée est élevée et l’écran est compatible avec la technologie VRR pour des images nettes et fluides. Son SoC AMD Ryzen Z1 Extreme couplé à 24 Go de RAM LPDDR5X permet des performances de haute volée. Le gain de puissance par rapport à la génération précédente est évident. Le logiciel Armoury Crate SE 1.5 fait quant à lui un meilleur travail d’optimisation de Windows 11.

Est-ce que la Rog Ally X vaut le coup à ce prix ?

C’est une excellente affaire à ce prix, pour une des meilleures consoles portables actuelles, qui fait tourner les jeux à 60 fps sans perdre sur la qualité graphique. Niveau autonomie, la ROG Ally X embarque une batterie de 80 Wh, soit le double du modèle précédent. Vous pourrez jouer une dizaine d’heures avant de devoir passer par la case recharge, soit une très bonne autonomie. Un chargeur USB-C de 65W est fourni avec la console.

