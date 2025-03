Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le MacBook Air équipé de la puce M3 est encore l’un des meilleurs laptop sur le marché. Cette promotion le rend encore plus intéressant.

Pile à temps avec la sortie du nouvel Apple MacBook Air 13″ puce M4, le modèle précédent profite déjà d’une petite baisse de prix. Avec son design compact toujours parfait et sa puce M3 performante, le MacBook Air 13″ M3 est un ordinateur portable à l’excellent rapport qualité-prix.

Le MacBook Air 13″, avec puce M3, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go, est commercialisé 1 299 € sur le site d’Apple à sa sortie début 2024. Il est en ce moment proposé au prix de 1 079 € sur Amazon.

C’est quoi, ce laptop Apple ?

Même avec la sortie du nouveau MacBook, le MacBook Air M3 est encore un laptop qui vaut le coup. Son design est toujours aussi élégant, avec un capot moins sensible aux traces de doigts, et s’accompagne d’excellentes finitions. Ses dimensions de 304,1 × 11,3 × 215 mm pour un poids de 1,24 kg en font un modèle compact et très fin, facile à glisser dans un sac.

La puce M3, aidée par 16 Go de mémoire unifiée, permet d’effectuer des tâches gourmandes en ressources et convient très bien pour un usage professionnel, comme du montage vidéo ou de la retouche photo. Les applications se lancent instantanément et l’ensemble est fluide, le tout sans chauffer. L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces à la définition de 2560 × 1664 pixels offre un bon contraste et une luminosité idéale. Le MacBook Air peut même s’utiliser en extérieur sans trop craindre de reflets. Dommage qu’il fasse l’impasse sur l’OLED, tout comme le nouveau modèle d’ailleurs, qui conserve un écran LCD limité à 60 Hz.

Le MacBook Air M3 // Source : Nino Barbey / Numerama

Ce MacBook Air M3 est-il une bonne affaire à ce prix, alors que le M4 vient de sortir ?

C’est un excellent prix pour un ordinateur portable performant. Le Nouveau MacBook M4 est proposé au tarif de 1 199 €, et embarque une puce plus puissante ainsi qu’une meilleure webcam. Pour 120 € de moins cependant, le M3 a encore de beaux jours devant lui, surtout pour les étudiants et les personnes régulièrement en déplacement. Même si le M4 apporte son lot d’améliorations, pour certaines attendues, le modèle précédent possède un meilleur rapport qualité-prix en promotion. (Notez toutefois que si vous êtes étudiant, vous pouvez faire tomber le prix du nouveau MacBook à 1 099 € sur le site d’Apple)

Niveau confort d’utilisation, l’ultra-portable d’Apple possède un clavier rétroéclairé à la frappe précise et agréable, ainsi qu’un trackpad réactif. Vous retrouverez aussi un lecteur d’empreintes digitales TouchID pour déverrouiller l’ordinateur et authentifier vos achats en ligne. Niveau autonomie, la puce M3 permet une bonne journée et demie d’utilisation normale. Le laptop se recharge en 2 h environ, via le port MagSafe.

Les points à retenir sur le MacBook Air M3 :

Les performances de la puce M3

Le design épuré et élégant

Silencieux et ne chauffe pas

