Lors de sa conférence Galaxy Unpacked, Samsung a discrètement montré un smartphone qui se plie en trois. Alors que les rumeurs autour d’un tel appareil se renforcent, on sait aujourd’hui qu’il existe.

Le mercredi 22 janvier, c’était la victoire du PSG face à Manchester City la Galaxy Unpacked, la grande conférence de début d’année de Samsung. Le constructeur y a présenté ses Galaxy S25 ainsi que quelques nouveautés logicielles. Mais ce qui est passé sous les radars de beaucoup, c’est un smartphone pliable. Ni un Galaxy Z Fold, ni un Galaxy Z Flip, mais un smartphone pliant en trois.

Samsung nous trolle dans une conférence ennuyeuse

Cette année, la Galaxy Unpacked n’était pas des plus intéressantes : les Galaxy S25, on les connaissait bien à l’avance à cause des fuites partagées ces derniers mois. Il y avait bien les améliorations logicielles, notamment celles apportées à Gemini ou à Galaxy AI, mais c’est tout. Samsung a toutefois réussi à créer la surprise avec le Galaxy S25 Edge, un smartphone très fin, présenté seulement à San José.

L’image du smartphone qui se plie en trois de Samsung

Heureusement, une autre surprise nous était réservée : un smartphone à deux écrans qui se plie en trois. Alors que Samsung parlait de l’intelligence artificielle générative dans ses appareils, la marque a fait défiler plusieurs produits : un Galaxy Z Fold 6, un casque de réalité mixte (le project Moohan) ainsi que des lunettes connectées. Au milieu de tous ces objets est apparu un mystérieux smartphone en trois parties. Il ne s’agit très probablement pas d’un Huawei Mate XT, le seul smartphone qui se plie en trois du marché.

Un smartphone Samsung qui se plie en trois : ce serait pour bientôt

Samsung n’a rien dit dessus et a seulement montré cette image — teaser — du téléphone. La marque n’a pas clairement dit qu’il existera, mais c’est tout comme. D’autant que cela fait un moment que Samsung sait faire des écrans avec un tel design. Au CES 2025, le constructeur a même présenté un prototype d’écran de ce type.

Huawei Mate XT Ultimate. // Source : Numerama

Il est possible que ce smartphone arrive cette année, en même temps que les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 — lesquels devraient arriver cet été. Samsung prend son temps, sachant que ce produit pourrait être très cher, au-delà des 2 000 euros du Z Fold. Le fabricant pourrait aussi attendre sa conférence d’été 2026 pour lancer ce modèle.

