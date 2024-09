Lecture Zen Résumer l'article

Seulement disponible en Chine, le Huawei Mate XT Ultimate est le premier smartphone pliant capable de se plier deux fois, ce qui lui permet de revendiquer une surface d’écran digne d’une tablette (10,2 pouces). À Paris, Numerama a eu l’opportunité de l’essayer à l’occasion d’une prise en main organisée par Huawei France.

Il ne sera probablement jamais disponible en France, mais vaut malgré tout le détour. Le Huawei Mate XT Ultimate, un smartphone pliant annoncé en Chine le 10 septembre (au lendemain des iPhone 16), est un appareil sans aucun équivalent sur le marché du smartphone. Pour cause : il dispose d’un écran géant de 10,2 pouces, dispose d’une finesse record de 3,6 millimètres et peut se plier deux fois, afin de rentrer dans une poche. Huawei est le premier constructeur à commercialiser un appareil à double charnière, même si des marques comme Samsung ont déjà présenté des prototypes similaires dans le passé.

En apparence, Huawei ridiculise Samsung, Google et Xiaomi

À Paris, Numerama a eu l’opportunité d’essayer le Huawei Mate XT Ultimate pendant une vingtaine de minutes. En main, le produit est immédiatement impressionnant.

La surface d’affiche du Huawei vs. un iPhone 16 Pro Max. // Source : Numerama

Ce qui saute aux yeux est son extrême finesse, qui n’a aucun équivalent sur le marché de l’électronique. Même l’iPad Pro M4, le produit le plus fin de l’histoire d’Apple, est plus épais (5,1 mm vs 3,6 mm pour le Mate XT déplié). Le Galaxy Z Fold 6, le fleuron pliant de Samsung, est épais de 5,6 mm une fois en mode tablette.

Le Galaxy Z Fold 6 et le Huawei Mate XT Ultimate. // Source : Numerama

Plié aussi, malgré la superposition de trois couches, Huawei réussit un exploit. À son endroit le plus épais (là où il y a le module caméra), le smartphone est épais de 12,8 mm, soit juste un peu plus que le Galaxy Z Fold 6 (12,1 millimètres). La marque chinoise a inventé la première tablette grand format qui rentre dans une poche, ce qui est un exploit non négligeable.

La finesse d’un Galaxy Z Fold 6 fermé (deux couches) est équivalentes à celle d’un Huawei Mate XT (3 couches). // Source : Numerama

Malgré son extrême finesse, le Huawei Mate XT Ultimate embarque une batterie d’une capacité de 5 600 mAh. La marque indique que les trois batteries de son appareil disposent d’une finesse inédite de 1,6 millimètre, ce qui, là encore, n’a aucun équivalent sur le marché.

La prochaine tendance sur le marché du smartphone pourrait être l’avènement de smartphones de plus en plus fins, ce qui va dans le sens de la rumeur sur l’iPhone 17 Air. Huawei, comme souvent dans le passé, agit comme précurseur. On a hâte de voir à quoi pourrait ressembler un smartphone avec une batterie aussi fine, surtout s’il ne se plie pas.

Déplié Plié Huawei Mate XT 3,6 mm 12,8 mm Galaxy Z Fold 6 5,6 mm 12,1 mm Pixel 9 Pro Fold 5,1 mm 10,5 mm Honor Magic V3 4,4 mm 9,2 mm iPhone 16 Pro Max 8,25 mm – iPad Pro M4 5,1 mm –

Tout n’est pas encore parfait, mais cet aperçu du futur donne envie

Pour le reste, même s’il se plie deux fois et dispose d’une surface d’affichage encore plus large, le Huawei Mate XT est un smartphone pliant comme les autres. Les pliures sont visibles sur l’écran, sa dalle OLED est protégée par du plastique (et se contente d’un taux de rafraîchissement 90 Hz) et son module caméra est séduisant, mais pas le meilleur. L’appareil donne l’impression d’être tiré d’un film de science-fiction. Il peut être utilisé en mode 1 écran (6,4 pouces), en mode 2 écrans (7,9 pouces, avec un écran arrière pour le retour de l’appareil photo) et en mode 3 écrans (10,2 pouces).

Un des écrans peut servir de clavier, pendant que les deux autres servent de tablette. // Source : Numerama

À 19 999 yuans au minimum, soit plus de 2 500 euros en conversion directe, le Huawei Mate XT Ultimate est un smartphone qui coûte très cher. Il ne sera probablement jamais lancé la France, où Huawei ne dispose toujours pas des technologies Google, mais il ouvre la porte à des smartphones ultra-fins capables de se plier de tous les côtés.

