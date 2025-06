Lecture Zen Résumer l'article

Les soldes d’été commencent sur les chapeaux de roue avec déjà de nombreuses offres chez l’ensemble des e-commerçants, avec des milliers de produits en promotion. La Fnac et Darty ne font pas semblant et proposent dès le départ des offres intéressantes sur les smartphones, TV, ou encore les PC portables. Pour y voir plus clair, voici la sélection Numerama des offres qui méritent votre attention.

Les soldes d’été sont là et autant le dire tout de suite : le nombre de produits en promotion est immense. Que vous ayez une liste d’achats bien établie ou que vous préfériez vous laisser guider par vos envies, nous sommes là pour vous aider à ne pas vous perdre dans la jungle des offres et éviter les dépenses inutiles. Dans cette sélection, nous avons regroupé les meilleures promotions tech de La Fnac et Darty.

Notre sélection pour les soldes d’été 2025 sur La Fnac et Darty

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’été 2025

Les meilleures promos Fnac et Darty de la 1ʳᵉ démarque des soldes d’été 2025

Vous trouverez ici les offres qui ont véritablement retenu notre attention. Attention toutefois : certaines affaires sont tellement intéressantes qu’elles partent très vite… il se peut donc que certains articles soient rapidement en rupture de stock au moment où vous cliquerez dessus.

Le téléviseur TCL QLED de 55″ à moins de 400 €

TCL 4K QLED 55C655 // Source : TCL

Le téléviseur QLED 55C655 de TCL, normalement vendu 549,99 €, est proposé pour les soldes d’été au prix de 399,99 € sur Darty.

Le téléviseur 55C655 de TCL est un modèle plutôt élégant sans bordures qui embarque une dalle QLED Ultra HD avec un système de rétroéclairage LED, d’une taille de 55 pouces. La luminosité et le contraste sont excellents, avec un pic de luminosité de 600 cd/m². Le téléviseur est compatible avec les formats HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ pour l’image. En dehors de quelques soucis au niveau de l’angle de vision restreint sur les côtés, le téléviseur de TCL est excellent pour son prix.

Les joueuses et les joueurs pourront brancher leur console sur les trois entrées HDMI 2.1, mais disposeront d’un taux de rafraîchissement malheureusement limité à 60 Hz. L’interface s’appuie sur Google TV pour une navigation fluide, avec des contenus mis en avant en fonction de vos habitudes de voisinage et régulièrement mis à jour. L’assistant vocal de Google est aussi de la partie, ainsi que Chromecast.

L’enceinte portable Bose SoundLink Flex 2ᵉ génération à moins de 130 €

Bose SoundLink Flex 2ème génération // Source : Bose

L’enceinte sans fil portable Bose SoundLink Flex 2ᵉ génération est habituellement vendue 179,99 €. Pour les soldes, elle est trouvable sur La Fnac au prix de 129,99 €.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

La SoundLink Flex de 2e génération est une enceinte nomade aux dimensions de 9 × 20,1 × 5,2 cm pour un poids de 600 g. Robuste et adhérente grâce à ses matériaux en aluminium et en silicone doux, l’enceinte est de plus certifiée IP67 et peut être immergée dans l’eau pendant 30 minutes. La SoundLink Flex embarque un haut-parleur actif et deux radiateurs pour renforcer les basses. La signature sonore est équilibrée, sauf volume à fond, où les basses commencent à saturer. L’ensemble est cependant équilibré et la fonction Bose Position IQ permet d’éviter les distorsions sonores.

Plusieurs boutons sur la face supérieure permettent de lier deux enceintes Bluetooth compatibles, d’accéder à l’assistant vocal ou de lancer Spotify. Vous retrouverez dans l’application Bose un égaliseur avec des presets automatiques. Son autonomie est de 12 heures environ à volume raisonnable.

L’aspirateur balai Dyson V10 Absolute à moins de 400 €

Aspirateur balai Dyson V10 Absolute // Source : Dyson

Pour les soldes d’été, le Dyson V10 Absolute est proposé au prix de 399 € au lieu de 499 € sur le site de Darty.

Le V10 Absolute est un aspirateur balai maniable et puissant qui pèse 2,7 kg. Son excellente ergonomie et sa bonne glisse font rapidement oublier son poids. Il peut se transformer en aspirateur à main d’un simple clic. Son puissant moteur aux 125 000 tours par minute et à la force centrifuge s’accompagne de trois modes de puissance. En un mode Max, il peut aspirer les fines particules efficacement, au détriment de la batterie. Niveau autonomie justement, comptez une heure de nettoyage en mode Standard, et moins de 10 minutes en mode Max.

Le Dyson V10 Absolute est livré avec de nombreux accessoires, dont la brosse motorisée Motorbar, efficace sur les sols durs, les tapis et moquettes, et avec les poils d’animaux. Vous retrouverez aussi une brosse à rouleaux doux, pour les plus gros débris, et un adaptateur pour meuble bas.

La liseuse numérique Kobo Clara à moins de 130 €

Liseuse numérique Kobo by Fnac Clara BW // Source : Fnac

La Kobo Clara BW 6″ est habituellement vendue 149,99 €. La Fnac la propose au prix de 129,99 € pour les soldes d’été.

Cette liseuse est la plus compacte de la gamme Kobo et donc idéale pour voyager. Avec des dimensions de 112 × 160 × 9,2 mm pour 174 g, la liseuse de La Fnac procure une excellente prise en main. Son écran mat tactile E Ink de 6 pouces permet de profiter de vos livres avec un excellent contraste et un temps de réponse minimum. La luminosité est quant à elle ajustable. La Clara prend en charge plusieurs formats de lecture, et vous pourrez tout à fait lire un roman comme le dernier tome de One Piece.

Pour aller plus loin Quelles sont les meilleures liseuses électroniques en 2025 ? Notre comparatif

La mémoire interne de 16 Go. Cela représente plusieurs milliers de livres et près d’une centaine de livres audio. En ce qui concerne son autonomie, comptez une bonne semaine de lecture.

L’appareil photo instantané Polaroid Now Gen 2 à moins de 80 €

Appareil photo instantané Polaroid Now Generation 2 – Noir // Source : Polaroid

Le Polaroid Now Génération 2 est normalement vendu 129,99 €. Pour les soldes d’été, il passe au prix de 79,99 € chez Darty.

Le Polaroid Now Génération 2 est un appareil photo instantané au design résolument vintage et au poids plume de 0,45 kg. La mise au point est assurée par deux lentilles de 35 et 40 mm, avec un mode macro à 40 cm et un monde standard à un mètre. Les photos sont globalement nettes, et le Polaroid Now décide automatiquement quel objectif convient. À l’avant, un petit miroir permet d’utiliser l’appareil en mode selfie.

Le Polaroid Now Génération 2 fonctionne avec une batterie rechargeable intégrée.

L’enceinte Marshall Kilburn II à moins de 190 €

Enceinte Marshall Kilburn II Black and Brass // Source : Marshall

L’enceinte Marshall Kilburn II est normalement vendue 299,99 €. Elle est en ce moment proposée sur La Fnac au prix de 189,99 €.

Comme d’habitude avec Marshall, l’enceinte possède un design soigné, avec le look vintage propre au fabricant : un revêtement en similicuir et une grille métallique à l’avant. Ses dimensions de 180 × 161 × 70 mm pour un poids de 2,5 kg n’en font pas le plus petit modèle d’enceinte sur le marché, mais sa poignée permet de la transporter facilement. Un panneau de contrôle pour gérer le volume des pistes et régler les basses est présent. L’enceinte se contrôle aussi avec votre smartphone, via Bluetooth 5.0. Notez la présence d’une entrée mini-jack 3.5 mm.

La Kilburn II est dotée d’une puissance de 40 W RMS et offre un son puissant et équilibré. L’ensemble sonne juste même à fort volume. La Marshall Kilburn II tient 20 h en nomade, mais peut aussi se brancher sur secteur.

Pour aller plus loin Les meilleures enceintes Bluetooth sans fil en 2025 : 5 modèles pour l’extérieur ou la maison

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !