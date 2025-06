Lecture Zen Résumer l'article

WhatsApp annonce ce lundi 16 juin l’arrivée des « chaînes d’entreprise ». Entendez surtout que c’est l’arrivée de la publicité dans l’application de messagerie de Meta.

« Quand c’est gratuit, c’est vous le produit » dit l’adage. Avec WhatsApp, c’est d’autant plus vrai : l’application a indiqué l’arrivée des chaînes d’entreprise dans l’application. Il s’agit de canaux dédiés à des entreprises, qu’on peut suivre et sur lesquelles elles peuvent faire leur publicité.

Où sera présente la publicité dans WhatsApp ?

Tout va se dérouler dans l’onglet « Actus » de l’application de messagerie : c’est là où sont regroupés les statuts (stories de WhatsApp) et les chaînes (où vous pouvez suivre la chaîne de Numerama »). WhatsApp y ajoute les chaînes sponsorisées : des entreprises vont pouvoir mettre en leur chaîne pour vous inviter à la consulter et à la suivre. Les Statuts (stories) vont aussi voir arriver les publicités : en faisant défiler les stories, vous verrez des publicités. Un bouton vous invitera à envoyer un message à l’annonceur pour découvrir ses produits et services. Au final, les publicités ne seront pas très intrusives et plutôt faciles à éviter.

Pour WhatsApp, c’est un gain important : son onglet « Actus » est utilisé par plus de 1,5 milliard de personnes chaque jour. Rassurez-vous, la publicité ne concerne pas l’onglet réservé aux conversations. Jusqu’à maintenant, le modèle économique de WhatsApp dépendait de WhatsApp Business, une solution pour les entreprises qui fait payer l’envoi de chaque message. Cela concerne les notifications et messages que vous recevez pour la livraison d’un colis ou pour vous prévenir de la disponibilité d’un billet d’avion.

Pour rassurer ses utilisateurs, WhatsApp explique que les discussions restent chiffrées de bout en bout. Pour vous cibler, l’application utilisera « des informations limitées telles que votre pays ou votre ville, votre langue, les chaînes que vous suivez et vos interactions avec les publicités qui sont présentées. » Votre numéro de téléphone ne sera jamais vendu par WhatsApp. Le déploiement des publicités sera progressif et prendra au moins plusieurs semaines.

Un abonnement aux chaînes pour rémunérer des influenceurs

WhatsApp en profite pour ajouter les abonnements aux chaînes. Contre un abonnement mensuel, vous pourrez soutenir vos créateurs préférés pour recevoir des actualités exclusives (photos, vidéos, messages audios, etc.). C’est une sorte de concurrent aux plateformes privées (OnlyFans, Mym, Patreon, etc.).

La chaîne de Numerama sur WhatsApp

Une solution qui pourrait être intéressante pour les créateurs et influenceurs : certains ont conquis des dizaines de milliers de personnes de s’abonner à leur canal WhatsApp. Même chose pour les médias ou les artistes, qui peuvent l’utiliser très régulièrement.

