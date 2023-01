Chaque box Internet a une interface administrateur pour accéder à des paramètres avancés de son réseau et sa connexion. Les modalités d’accès changent selon que l’on parle d’une Live d’Orange, d’une Freebox de Free, d’une Bbox de Bouygues ou d’une box SFR.

Que vous ayez un abonnement chez Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free, votre box Internet dispose d’un tableau de bord dont vous ignorez peut-être l’existence. Or, cette vue plus complète permet de superviser son réseau local avec plus de finesse. Encore faut-il savoir comment y accéder, car les chemins sont différents d’un opérateur à l’autre.

Afficher l’interface de la Livebox

Chez Orange, l’accès à l’interface administrateur de la Livebox se fait en tapant soit une URL spécifique dans le champ de saisie de votre navigateur web, soit en écrivant l’adresse IP qui lui est associée. Cette connexion à la Livebox doit, bien entendu, se faire depuis son réseau (en Wi-Fi ou en étant raccordé par un câble). La Livebox doit aussi être allumée.

192.168.1.1 pour se connecter à la Livebox d’Orange ;

http://livebox/ pour opter pour la solution avec l’URL.

La Livebox 6 d’Orange. // Source : Numerama

Dans l’un et l’autre cas, vous verrez ensuite à l’écran une page vous demandant de vous connecter. L’identifiant est « admin » et le mot de passe est composé des huit premiers caractères de la clé de sécurité Wi-Fi (ce code peut être vu sur l’étiquette située sous la Livebox). Si ce mot de passe ne vous convient pas, ce panneau d’administration vous permettra de le changer.

Vous avez aussi la possibilité de vous brancher à l’administration de votre Livebox via l’application Ma Livebox, qui existe sur Android et iOS.

Se connecter à l’administration de la Bbox

Pour la clientèle de Bouygues Telecom, la démarche est semblable, à ceci près qu’il faut utiliser une autre URL ou une autre adresse IP. Si vous cherchez à y accéder pour la première fois, une phase de paramétrage devra être complétée : il vous faudra notamment appuyer sur le bouton Wi-Fi de la Bbox, puis définir le mot de passe pour accéder au panneau d’administration.

192.168.1.254 pour se connecter à la Bbox de Bouygues Telecom ;

https://mabbox.bytel.fr si vous préférez l’URL.

Pour qui préfère l’option d’un accès par mobile, il existe une application sur iOS et Android.

Un exemple d’interface pour une box chez Bouygues. // Source : Capture d’écran

Accéder aux paramètres de la Freebox

Du côté de Free, la connexion au panneau d’administration de la Freebox (qu’il s’agisse de la Pop, de la Delta, de la Mini 4K ou de la Révolution) passe par une URL commune. Notez qu’une connexion par adresse IP n’est pas proposée. Là aussi, vous devez vous assurer que votre ordinateur ou votre smartphone est bien connecté au réseau pour piloter votre Freebox.

http://mafreebox.freebox.fr pour se connecter à la Freebox de Free.

S’il s’agit de votre première connexion, vous serez guidé pour configurer un mot de passe — il vous faudra alors appuyer sur une touche (la flèche de droite) de votre Freebox Server. Il s’agit d’une mesure de sécurité impliquant un accès physique à votre matériel. Définissez ensuite le mot de passe et utilisez-le pour vous connecter au tableau de bord de la Freebox.

Là encore, une déclinaison mobile existe avec Freebox Connect sur iOS et Android.

La Freebox Delta. // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

Configurer sa box SFR

Avec SFR, l’accès à l’interface de gestion de votre box SFR se fait par deux moyens : une URL ou une adresse IP. Depuis le réseau domestique, vous devez inscrire votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter. Pour une box THD, le mot de passe est sur l’étiquette collée sous l’appareil. En cas de première connexion, il vous faudra appuyer quelques secondes sur le bouton WPS.

192.168.1.1 ou 192.168.0.1 pour se connecter à la box SFR (selon le modèle) ;

http://monmodem dans le cas d’une box THD.

Côté mobile, vous avez l’option SFR & Moi qui existe sur Android et iOS.

Une SFR Box 8. // Source : Frandroid

Quel intérêt d’accéder à l’interface de sa box ?

Au quotidien, l’interface d’administration de sa box sera le cadet de vos soucis : si votre réseau marche bien, vous n’aurez aucune raison de vous y rendre. Accéder aux paramètres de votre accès à Internet s’impose plutôt lorsque vous avez besoin de dépanner votre connexion, pour changer le mot de passe du Wi-Fi, redémarrer la box à distance et ainsi de suite.

Voici les fonctionnalités que l’on trouve en général à chaque fois :

Redémarrage de la box à distance ;

Activation / désactivation du Wi-Fi ;

Modification du mot de passe du Wi-Fi ;

Modification du nom du réseau du Wi-Fi ;

Définition de plages horaires du fonctionnement du Wi-Fi ;

Filtrage d’adresse Mac ;

Affichage de son adresse IP ;

Visualisation des statistiques d’utilisation de sa ligne Internet ;

Présentation de tous les appareils actuellement connectés au réseau local (du PC au smartphone, en passant par une tablette, une imprimante, un objet connecté…) ;

On peut définir des plages horaires, par exemple, sur la Bbox. // Source : Capture d’écran