[Deal du jour] La caméra Plante Piranha officielle est une alternative adorable au modèle basique de Nintendo. Elle est en ce moment moins chère.

La Switch 2 vous permet de connecter une caméra pour des parties entre amis, via les nouvelles fonctionnalités GameChat et CameraPlay. Grâce à la nouvelle caméra USB à connecter à la console, il est possible d’afficher votre visage pendant vos parties. Le modèle officiel de caméra est vendu pour la modique somme de 59,99 €. Heureusement, Hori propose une caméra Plante Piranha, vendue bien plus abordable.

La caméra Hori Plante Piranha est normalement vendue 39,99 €. Pour les soldes, elle est proposée sur Amazon au prix de 30 €.

C’est quoi, cette caméra pour la Switch 2 ?

La caméra Plante Piranha est un accessoire officiel pour la Switch 2. Contrairement à la caméra officielle de Nintendo, cette version avec la fameuse Plante Piranha de l’univers Mario est bien plus sympathique. Au revoir les lignes droites et classiques et le coloris noir, place à l’un des éléments emblématiques des jeux Mario.

La Caméra Plante Piranha de Hori // Source : Hori

Les accessoires Hori sont souvent de bonne conception, et cette caméra ne déroge pas à la règle. En dehors de ses bonnes finitions, l’accessoire possède quelques avantages, comme sa double utilisation. Vous aurez la possibilité de l’utiliser à côté de la console ou de la fixer à votre téléviseur, ou de la sortir de son pot pour la brancher directement sur la Switch 2 et jouer en mode nomade. Vous apprécierez aussi que la bouche de la plante se ferme pour cacher la lentille, pour plus de confidentialité.

À ce prix, cette caméra Hori est-elle une bonne affaire ?

30 € c’est un excellent prix pour une caméra qui fait le travail, si toutefois vous ne comptez en faire l’accessoire indispensable de votre configuration gaming. La caméra Plante Piranha ne propose que du 640 × 480 pixels en résolution, loin du Full HD 1 080p de la caméra de Nintendo. Alors oui, pour 30 € et son joli design, c’est pas mal, mais seulement si vous l’utilisez occasionnellement.

Les points à retenir sur La caméra Plante Piranha de Hori :

Un design adorable

Des fonctions bien pratiques

Seulement 480p

