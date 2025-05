Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’enceinte portable Bose SoundLink Micro offre des performances bluffantes pour son format si petit. L’enceinte nomade est en ce moment à un excellent prix.

Pour écouter vos playlists Spotify ou Deezer en dehors de chez vous, il vaut mieux passer par une enceinte externe plutôt que par votre smartphone. Si vous cherchez à investir dans une bonne enceinte facile à transporter, pourquoi ne pas regarder du côté de Bose, qui propose un modèle si petit qu’il tient dans une poche, sans pour autant négliger la partie audio. Un peu chère à son prix de base, cette promotion la rend bien plus intéressante.

La Bose SoundLink Micro est habituellement vendue 129,95 € sur le site officiel de Bose. Elle est en ce moment au prix de 89,95 € sur Amazon.

C’est quoi, la Bose SoundLink Micro ?

La petite enceinte portable de Bose adopte des dimensions compactes de 9,8 × 9,8 × 3,5 cm pour un poids de 290 g, le tout dans un format de galet élégant et bien pratique. À sa surface, un revêtement doux offre une bonne prise en main et amortit les chocs. Ses finitions en font d’ailleurs un modèle robuste, et elle s’accompagne en prime d’une certification IPX7 qui la rend complètement étanche.

La Bose SoundLink Micro est étanche // Source : Bose

Niveau audio, l’ensemble est équilibré et de bonne qualité, surtout pour une enceinte si petite. Sans faire de miracle niveau amplitude sonore, les basses donnent de l’ampleur à l’ensemble du spectre et l’équilibre est parfait. La puissance délivrée par la SoundLink Micro est surprenante à la première écoute, avec un son clair et propre. L’enceinte de Bose peut aisément remplir une petite pièce en intérieur, mais est aussi à l’aise en extérieur, avec toutefois de légères distorsions lorsque vous n’êtes pas en face de l’enceinte.

À ce prix, cette petite enceinte de Bose est-elle une bonne affaire ?

Si vous rechercher une enceinte nomade pour l’été qui arrive, c’est une bonne affaire à moins de 90 € ! La SoundLink Micro se connecte facilement en Bluetooth et est compatible avec les assistants vocaux Siri et Google. L’application Bose Connect permet d’appairer plusieurs enceintes Bluetooth Bose compatibles.

Son autonomie d’un peu plus de 6 h n’est clairement pas son point fort, mais suffit pour ambiancer une après-midi au bord de la piscine. L’enceinte se recharge via le port micro-USB.

Les points à retenir sur la Bose SoundLink Micro :

Un format très compact pour une enceinte légère

Un audio surprenant pour sa taille

6 h d’autonomie

