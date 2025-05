Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Tuner XL de JBL va au plus simple et remplit parfaitement ses fonctions d’enceinte. À ce prix, c’est aussi un excellent compagnon pour l’été qui arrive.

Pour écouter vos playlists préférées sur Spotify ou Deezer, il est toujours préférable de passer par une enceinte externe plutôt que par le haut-parleur de votre smartphone. Il existe de nombreuses enceintes pour tous les budgets et tous les goûts. Du côté de chez JBL, parmi la grande gamme d’enceinte nomade se trouve la Tuner XL, un modèle qui rappelle les postes radios d’il y a 20 ans, et qui fait d’ailleurs aussi office de radio.

La JBL Tuner XL est vendue à sa sortie 169,99 €. Elle est en ce moment disponible sur Amazon au prix de 92 €.

C’est quoi, cette enceinte portable ?

La JBL Tuner XL possède un design résolument vintage, et ressemble à un poste de radio d’il y a 25 ans, avec des dimensions de 14,5 × 16,7 × 10,3 cm. Un parti pris assumé par JBL et logique, puisque l’enceinte est aussi une radio portable. La Tuner XL capte la FM ainsi que la radio numérique terrestre DAB/DAB+. Ces standards offrent une meilleure qualité sonore et permettent d’afficher les informations sur les musiques écoutées en temps réel sur l’écran LCD de l’enceinte.

Enceinte JBL Tuner XL // Source : JBL

Pour le reste, l’enceinte de JBL possède un haut-parleur qui délivre un son riche et équilibré. Les basses sont bien présentes sans être étouffantes et l’enceinte offre un son de qualité, même à fort volume. Sans égaler des enceintes nomades haut de gamme niveau puissance, vous pourrez toutefois remplir correctement une pièce avec votre musique, ou même vous en servir en extérieur. Notez d’ailleurs sa certification IPX7 afin de résister à une pluie fine.

À ce prix, cette enceinte de JBL est-elle une bonne affaire ?

Moins de 100 € c’est une excellente affaire pour une enceinte robuste et très pratique. La JBL Tuner XL se connecte à votre smartphone ou tablette via Bluetooth 4.2, via un jumelage très rapide. Enfin, elle profite d’une bonne autonomie de 12 h environ, selon le volume d’écoute. Elle se recharge via USB-C.

Les points à retenir sur la Tuner XL de JBL:

Enceinte nomade et radio

Un audio équilibré

Une bonne autonomie de 12 h

