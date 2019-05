YouTube Premium a été lancé en juin 2018 en France. Pour 11,99 euros par mois, elle permet d'accéder à différents services, et à des contenus originaux. Valent-ils ce prix ?

YouTube a annoncé le lancement de ses offres YouTube Music et YouTube Premium en France en juin 2018. Près d’un an plus tard, l’offre s’est un peu épaissie : il y a notamment plus de films et séries originales disponibles. Faut-il pour autant débourser 11,99 euros par mois pour se l’offrir ? On fait le point.

Définition YouTube Premium, c’est quoi ?

YouTube Premium a remplacé YouTube Red, une offre qui était proposée avant juin 2018. On accède avec YouTube Premium à une série de services et contenus.

Il y a d’abord YouTube Music Premium. Cette plateforme disponible sur mobile et ordinateur permet d’écouter de la musique sans publicité, de télécharger ses clips préférés sur l’application mobile dédiée, ou d’en profiter en arrière-plan. Sur son téléphone, cela signifie que la musique ne se coupe pas lorsqu’on essaye de naviguer en même temps sur une autre application ou lorsque son appareil est verrouillé.

Dans l’offre, on trouve aussi YouTube Originals, un ensemble de films et séries originaux, ou dont YouTube a racheté les droits exclusifs.

Enfin, l’offre comprend des fonctionnalités utiles pour visionner des vidéos YouTube classiques. On peut là aussi télécharger des contenus depuis l’application mobile, en regarder sans publicité et en arrière-plan.

Le(s) prix Combien ça va me coûter exactement ?

L’offre coûte 11,99 euros par mois. Si vous n’êtes intéressés que par YouTube Music, il est possible de ne s’abonner qu’à ce service en particulier. Dans ce cas, il vous en coûtera 9,99 euros par mois.

Une offre Famille existe également, moyennant 6 euros par mois en plus des 11,99 de YouTube Premium. Elle permet de regrouper jusqu’à 6 comptes YouTube individuels en un seul. Cette offre est en fait assez limitée, puisqu’elle ne s’applique, précise YouTube, qu’à des personnes vivant dans le même foyer. Dans une FAQ, YouTube précise qu’il est possible de se connecter avec des réseaux Wi-Fi différents. Pour en profiter entre amis, il faudra en revanche avoir tous la même adresse de facturation sur votre compte de paiement Google.

L’offre Famille pourrait éventuellement être utile pour vérifier de temps en temps les contenus que regardent ses enfants de plus de 13 ans – YouTube est interdit aux moins de 13 ans, contrairement à YouTube Kids –, mais cela ne fonctionnera que si ces derniers sont connectés à leur compte quand ils regardent des vidéos.

YouTube offre de temps en temps un mois gratuit à YouTube Premium, pour tester. Attention toutefois à ne pas oublier de résilier au terme de cet essai si vous souhaitez arrêter : les paiements sont ensuite prélevés de manière automatique. Pour résilier, il suffit de se rendre sur sa page abonnements en cliquant sur ce lien. Sélectionnez ensuite « annuler l’abonnement ».

Films et séries Que valent les films et séries sur YouTube Originals ?

Il existe actuellement plus de 100 créations originales sur YouTube Premium. À titre de comparaison, selon le CNC, Netflix en France proposait 3 400 titres environ en septembre 2018, Amazon Prime, 1 300.

YouTube Premium a toutefois l’avantage de partager des contenus très YouTube-core. On trouve des émissions, séries ou films dans lesquels des vidéastes jouent. Il y a par exemple Scare PewDiePie, où PewDiePie joue à se faire peur en « jouant à ses jeux préférés dans la vraie vie », une série sur le football animée par les vidéastes F2Freestylers (9,4 millions d’abonnés), ou encore The Thinning, une série de films où Logan Paul joue le rôle principal. Côté français, on a notamment Groom et Les Emmerdeurs. La première série est produite par le collectif de vidéastes Studio Bagel et Jérôme Niel, la seconde par Golden Moustache.

La qualité est globalement bonne : on s’étonne même de voir un Logan Paul plutôt bon acteur dans un teen movie d’action simple mais efficace, et Les Emmerdeurs s’avère être une série prenante et bien ficelée.

Des séries se démarquent aussi clairement par leur ressemblance à un vlog (contraction entre vidéo et blog) YouTube. Celle de quatre épisodes de 30 minutes dans laquelle on suit Ariana Grande au quotidien entre dans cette catégorie. Elle est originale, bien filmée, et vaut le détour – à condition de ne pas être irrité par le fait que YouTube ait censuré les gros mots dans ses chansons. Il existe d’autres séries ou films sur des chanteurs ou groupes, comme le mythique boysband sud-coréen BTS.

D’autres contenus sur YouTube Originals sont un poil plus décevants. On ne décolle clairement pas avec la série Impulse, dans laquelle une jeune femme se découvre des pouvoirs surnaturels du jour au lendemain, Groom nous laisse aussi sur notre fin, et on s’interroge clairement sur le sens de la série humoristique Overthinking. Le scénario est original, mais cela s’avère rapidement très ennuyant, voire un brin gênant. Cela tombe bien : en mars, YouTube a annoncé qu’il allait arrêter de produire cette série, ainsi qu’une série de science-fiction nommée Origin.

YouTube a également évoqué la création de séries interactives en avril, mais on ignore si elles seront réservées aux abonnés Premium.

On fait rapidement le tour de la section Originals

Globalement, on fait rapidement le tour de la section Originals. Les fans de culture YouTube (des vidéastes mis en avant ou des formats spécifiques à la plateforme) l’apprécieront. Ceux qui adorent les teen movie ou films d’action pourront aussi trouver des séries ou films plutôt appréciables. Les autres passeront leur chemin.

Toutes ces séries et les films ne contiennent évidemment pas de publicité. D’ici 2020, YouTube rendra des séries gratuites pour tout le monde, y compris les non-abonnés à YouTube Premium. Sachez par ailleurs que tous les contenus sont en version originale. Les sous-titres français qui sont de bonne qualité sont à activité dans les paramètres en bas à droite de la vidéo.

Vidéos hors-connexion Les vidéos téléchargées marchent-elles partout, même sans connexion ?

Les vidéos téléchargées (grâce au bouton télécharger présent sous les vidéos dans l’application YouTube ou YouTube Music) sont disponibles dans l’onglet « Bibliothèque » puis « téléchargements ». Elles y restent pour une durée indéterminée, et ne seront automatiquement supprimées que si vous ne vous connectez pas à Internet depuis votre pays de résidence durant 30 jours d’affilée.

Cette fonctionnalité est très pratique dans certains lieux, par exemple dans l’avion ou le train. Elle est aussi utile si vous voyagez beaucoup et que vous n’aurez pas accès au Wi-Fi pendant votre séjour, car cela évite de consommer toutes ses données cellulaires. Enfin, si vous êtes fan de musique mais que vous ne captez pas très bien sur votre trajet maison-bureau, sachez que vous pouvez ainsi sauvegarder des playlists entières.

Par ailleurs, les vidéos ou musiques que vous avez téléchargées sont normalement disponibles hors-connexion, sauf si les créateurs ont décidé de les interdire dans le pays où vous vous trouvez. Vous pouvez aussi choisir leur niveau de qualité, comme on peut le voir ici :

Les créateurs Les vidéastes touchent-ils de l’argent même si je n’ai plus de pubs ?

Le fait de soutenir vos vidéastes préférés vous tient à cœur et vous avez peur que l’absence de publicités sur YouTube Premium les pénalise ? Selon YouTube, le programme Premium leur serait vertueux, dans le sens où les vidéastes qui ont participé aux créations Originals auraient vu leur nombre de visionnages augmenter.

L’entreprise ne communique toutefois pas sur les détails des rémunérations données aux vidéastes en compensation de l’absence de publicités. Plusieurs youtubeurs ont expliqué sur Twitter qu’ils gagnaient plus d’argent avec YouTube Premium que la publicité.

Les gens qui regardent nos vidéos avec YouTube premium nous rapportent plus d'argent — Roknar (@Roknarr) October 18, 2018

C’est peut-être lié au fait que sans abonnement Premium, de nombreux utilisateurs utilisent des bloqueurs de publicités. S’abonner permet, expliquait Siphano sur Twitter, de « ne plus avoir de pub sans handicaper les créateurs ».

Les revenus générés directement par ces biais-là ne représentent de toute façon qu’une petite partie de ce que gagnent les créateurs. Les partenariats ou vidéos sponsorisées rapportent davantage.

Verdict Du coup, je m’abonne ou pas ?

Je prends cet abonnement si :

Je voyage beaucoup ou j’aimerais avoir des vidéos ou musiques disponibles hors-connexion dans le métro ou l’avion ;

J’écoute beaucoup de musique sur YouTube sur mon téléphone et j’aimerais pouvoir consulter d’autres applis en même temps ;

Je suis fan de youtubeurs présents dans les contenus Originals, ou d’Ariana Grande (un mois gratuit suffira pour visionner la série) ;

Je ne veux pas de publicités, mais je veux continuer à soutenir mes vidéastes favoris.

Je passe mon chemin si :

Je suis surtout intéressés par les films et séries et je vois en YouTube Premium une sorte de second Netflix

Les Originals m’intéressent mais je ne regarde que des versions françaises et je hais les sous-titres

Je ne passe pas trop de temps sur YouTube, et encore moins sur mon téléphone : beaucoup de fonctionnalités ne sont vraiment utiles ou accessibles que sur mobile ou tablette

J’utilise un bloqueur de publicités sans scrupule (désactivez-le tout de même sur numerama.com)

Article publié initialement le 20 janvier 2019