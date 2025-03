Lecture Zen Résumer l'article

Le 25 mars, Google a dévoilé Gemini 2.5, la version la plus évoluée de son modèle de langage. Le premier modèle déjà officialisé est Gemini 2.5 Pro, dans une version encore expérimentale.

Quelques minutes avant l’annonce d’un nouveau modèle de génération d’images dans ChatGPT, Google a réussi un petit exploit dans la course à l’intelligence artificielle, en reprenant la première place dans les classements comparatifs. Gemini 2.5 Pro, qui est disponible en version expérimentale depuis le 25 mars, est le modèle de langage le plus puissant « avec une marge significative », selon son créateur. Il est particulièrement adapté aux questions compliquées, ce qui ouvre la porte à de nouveaux usages.

Gemini 2.5 est là et c’est déjà le meilleur des LLM

Google explique que « les modèles Gemini 2.5 sont des modèles de réflexion, capables de raisonner sur leurs pensées avant de répondre, ce qui se traduit par des performances et une précision accrues ». Le chatbot qu’on pourra utiliser avec ce LLM devrait donc avoir une fonction « Raisonner », comme celle dont ChatGPT dispose depuis quelques mois. À terme, elle arrivera dans tous les modèles développés par la firme. Pour Google, cette capacité à « raisonner », c’est la capacité d’« analyser les informations, à tirer des conclusions logiques, à intégrer le contexte et les nuances, à prendre des décisions éclairées. » La firme insiste aussi sur les capacités de programmation informatique, de mathématiques et de sciences de son modèle.

Le classement de Gemini 2.5 Pro par rapport à d’autres LLM // Source : Google

Avec Gemini 2.5 Pro, l’entreprise dit avoir « atteint un nouveau niveau de performance », le tout « en combinant un modèle de base considérablement amélioré avec un post-entraînement plus performant. » Google dit le prouver en indiquant que Gemini 2.5 Pro Experimental est en tête du classement LMArena, qui mesure les performances des modèles d’IA en soumettant leurs réponses à des internautes. Tout se passe sur le site Chatbot Arena. Les utilisateurs consultent deux réponses de deux IA à la même requête et votent pour celles qu’ils pensent être la meilleure, sans connaître les deux modèles derrière.

Le classement de LMAerna en mars 2025 : Gemini 2.5 Pro est devant // Source : Numerama

Google a donc soumis Gemini 2.5 Pro aux votes de ces utilisateurs et il en ressort que ce LLM est meilleur que les autres. Il se trouve à 1443 points, devant Grok 3 et GPT-4.5, qui complètent le podium.

Le meilleur LLM de Google est déjà en déploiement

Gemini 2.5 Pro est déjà disponible sur Google AI Studio, un outil qui permet de tester les derniers modèles de Google. Un outil gratuit, qui nécessite simplement un compte Google. On peut activer ou désactiver certains paramètres, le rendre plus ou moins créatif, lui demander des requêtes de programmation, d’aller chercher sur Google, etc.

On peut essayer gratuitement Gemini 2.5 Pro dans Google AI Studio // Source : Numerama

Ce nouveau LLM est aussi disponible pour les utilisateurs de Gemini Advanced, l’abonnement payant du chatbot du même nom. Google dit aussi vouloir mettre en place une tarification spécifique (plus chère) pour permettre aux utilisateurs d’essayer Gemini 2.5 Pro massivement. Quant aux entreprises, elles pourront bientôt travailler avec ce LLM dans Vertex AI, la plateforme qui leur est dédiée.

Pour le moment, Gemini 2.5 Pro est disponible avec un million de jetons (ou tokens) ; c’est l’équivalent de 750 000 mots environ. C’est autant que Gemini 2.0 Flash, mais Google promet de passer à deux millions « bientôt ». Ce qui permettra de lui donner davantage de texte en entrée, pour lui donner plus d’indications, de contexte ou de contenu.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !