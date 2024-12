Lecture Zen Résumer l'article

Pour son premier jour du calendrier de l’avent sur l’IA générative, la société OpenAI a annoncé l’arrivée de la version complète d’o1, un modèle présenté comme capable d’exécuter des raisonnements plus complexes. Mais surtout, elle a annoncé un nouveau forfait, bien plus cher.

C’était l’une des prédictions pour le calendrier de l’avent 2024 d’OpenAI. On supposait que l’entreprise américaine allait profiter de l’évènement pour présenter un nouveau modèle de langage spécialisé dans le raisonnement, après o1. On avait vu juste. Pour ce premier jour du calendrier, OpenAI a annoncé « une mise à jour sur OpenAI o1. »

Dans le détail, il s’agit surtout de la disparition du modèle o1-preview, qui a fait ses débuts le 12 septembre 2024, au profit d’une version complète d’o1. La particularité du modèle o1 est de faire des « raisonnements complexes », en tout cas de proposer un traitement plus poussé que les autres modèles de la société (GPT-4 et GPT-4o notamment).

L’arrivée d’o1 dans sa version complète se fera dans les accès payants aux modèles d’OpenAI, en l’espèce l’abonnement ChatGPT Plus, facturé 20 € par mois. OpenAI a présenté quelques graphiques pour illustrer les gains de performances d’o1 sur différents bancs d’essais face à des modèles moins complets ou plus anciens.

Des résultats différents et des écarts variables, selon le protocole suivi. // Source : ChatGPT

« Nos tests montrent que o1 surpasse o1-preview, réduisant de 34 % les erreurs majeures sur des questions difficiles du monde réel », a argué la société. Des progrès en mathématiques, en programmation informatique et en questions scientifiques ont été notés. Selon le protocole choisi, ces écarts sont plus ou moins accentués.

o1 est désormais doté d’une capacité multimodale, c’est-à-dire qu’il peut traiter aussi bien du texte que des images. Il est également plus rapide dans ses réponses — c’était l’un des reproches qui remontaient souvent avec la version preview. La particularité d’o1 est de « réfléchir » avant de répondre, mais le temps d’attente était parfois excessif.

o1 dans sa version complète vise donc à garder cette faculté de « réflexion » avant de répondre, tout en étant plus rapide dans ce traitement. Selon Sam Altman, le fondateur d’OpenAI, o1 est d’ores et déjà disponible sur le site web de ChatGPT (il n’était pas encore visible à l’heure de publication de cet article). Il sera prochainement proposé via l’API.

o1 est plus performant en code. // Source : ChatGPT

ChatGPT Pro ? C’est 200 dollars par mois

Mais la principale annonce de la soirée n’est finalement pas tellement o1 dans sa version complète. Il s’agit surtout de l’arrivée d’un nouveau forfait d’abonnement : ChatGPT Pro. Ce nouveau seuil s’adresse aux personnes qui ont besoin de modèles ayant des facultés les plus avancées en matière d’IA générative — en somme, les power users.

Et cela aura un coût : comptez 200 euros par mois pour accéder à ChatGPT Pro. En échange de ce prix démesuré, dix fois supérieur à celui de ChatGPT Plus, les internautes auront accès « élargi aux meilleurs modèles et outils d’OpenAI ». Ceux qui existent déjà, comme OpenAI o1, o1-mini GPT-4o et la voix avancée (Advanced Voice), et de façon illimitée.

Mais surtout, il inclut aussi une version plus musclée d’o1, appelée o1 Pro mode. Celle-ci « utilise plus de calcul pour réfléchir plus intensément et fournir des réponses encore meilleures aux problèmes les plus difficiles ». À l’écran, les équipes d’OpenAI ont fait une démonstration impliquant à la fois de la multimodalité et des calculs savants.

La comparaison d’o1 Pro Mode avec les deux autres versions, plsu faibles. // Source : Capture d’écran

Il faudra certainement que la formule ChatGPT s’étoffe de beaucoup plus de fonctionnalités (celles-ci seront peut-être dévoilées en partie au cours des prochains jours) pour justifier une telle tarification, qui refroidira bon nombre d’internautes. Mais selon Sam Altman, on peut très bien se contenter d’o1 en version normale, à 20 dollars par mois.

Le fait est toutefois que les écarts de performances entre o1 Pro Mode et o1 apparaissent beaucoup trop resserrés pour convaincre le public de payer dix fois plus cher un abonnement. Même sur les autres bancs d’essais d’OpenAI où l’avance d’o1 Pro Mode est plus nette, rien ne dit que cela parvienne à emporter l’adhésion des sceptiques.

Durant la présentation, les équipes d’OpenAI ont précisé que tout n’avait pas encore été dévoilé autour de ce niveau d’abonnement. En filigrane, il a été indiqué que ChatGPT Pro permettra notamment de donner accès à de la navigation web, à la prise en charge de fichiers informatiques pour analyse, notamment pour o1 et o1 Pro Mode.

