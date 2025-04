Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI annonce plusieurs nouveautés pour ChatGPT Search, son moteur de recherche concurrent de Google et de Perplexity. L’entreprise va proposer un comparateur de prix et des avis générés par IA, afin d’aider les internautes à faire de meilleurs choix.

Êtes-vous prêts à faire vos achats avec ChatGPT ? Pour OpenAI, qui avait jusque-là refusé de s’aventurer sur ce terrain, le moment est venu.

Avec désormais plusieurs centaines de millions d’utilisateurs et un milliard de recherches web quotidiennes, ChatGPT se prépare à devenir un vrai concurrent de Google, en le remplaçant sur tous les usages.

Le 28 avril 2025, OpenAI a annoncé à Numerama le lancement d’une nouvelle expérience d’achat dans ChatGPT, qui trouve des produits, compare les prix, génère des résumés et vous propose des liens directs vers les sites d’achat.

ChatGPT va faire très mal à Google et aux sites qui recommandent des produits

Dans les prochains jours, et peu importe votre moyen d’accéder à ChatGPT (les utilisateurs gratuits y ont aussi droit), il devient possible de rechercher des produits grâce à l’agent conversationnel. On peut, par exemple, lui demander :

Quel est le meilleur téléphone en 2025 pour faire de la photo ?

Trouve-moi les meilleures offres sur les dernières Nike ?

Ma cafetière est en panne, je veux un modèle autour de 100 euros ?

Ces questions aboutiront désormais à une expérience shopping dédiée, avec des produits présentés dans des vignettes, des comparatifs entre les prix et des recommandations générées par ChatGPT, à partir des avis laissés par les médias et les utilisateurs. On peut aussi poser des questions pour avoir des retours plus précis, ce qui est impossible avec Google.

L’interface du shopping dans ChatGPT. // Source : OpenAI

Pour l’instant, OpenAI indique que ChatGPT se concentre sur les univers mode, beauté, maison et électronique. L’entreprise élargira les capacités de ChatGPT dans les prochains mois, en fonction des premiers retours. On peut facilement l’imaginer aller sur le terrain des avions, des trains et des hôtels, qui rapportent beaucoup.

Dans un premier temps, OpenAI dit aussi qu’il n’y aura pas d’articles sponsorisés. Une marque ne peut pas payer pour passer devant les autres, comme sur Google Shopping ou ailleurs. ChatGPT fait un tri indépendant, en affichant en premier ce qu’il juge le plus pertinent. OpenAI ne le dit pas explicitement, mais il est probable que ChatGPT se rémunère avec des liens d’affiliation, qui lui permettent de capter un petit pourcentage des ventes. Le sponsoring arrivera sans doute dans un second temps.

Le module recherche dans ChatGPT. Il s’active automatiquement quand nécessaire. // Source : OpenAI

Avec cette offre marchande, ChatGPT pourrait faire très mal à de nombreux médias qui testent et écrivent des guides d’achat. On peut imaginer que les comparateurs classiques prendront aussi un coup, puisque ChatGPT peut répondre avec des messages personnalisés et s’adapter aux besoins de ses utilisateurs, grâce à sa mémoire. Cette fonctionnalité s’annonce importante pour le service de shopping : tout ce que vous avez dit à ChatGPT lui servira à vous faire des recommandations.

D’autres nouveautés dans ChatGPT

En plus du shopping, OpenAI fait d’autres annonces pour ChatGPT. L’entreprise, qui vient de dévoiler les modèles o3 et o4-mini, annonce que ChatGPT dans WhatsApp s’améliore avec le support du moteur de recherche. ChatGPT peut aussi afficher plusieurs sources pour une même idée et ses utilisateurs verront apparaître des suggestions de réponses, pour auto-compléter une conversation. Sur cet aspect, OpenAI reprend ce qui a fait la renommée de Perplexity.

