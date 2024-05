Lecture Zen Résumer l'article

Déployée aux États-Unis depuis le 14 mai 2024, la fonction « AI Overviews » résume les pages web grâce à l’intelligence artificielle Gemini. Elle est vivement critiquée par ses premiers utilisateurs, puisque certaines de ses réponses sont complètement fausses.

Une révolution arrive dans le monde des moteurs de recherche et Google ne veut pas prendre le risque d’être dépassé. Face à la menace OpenAI et à l’émergence de concurrents qui résument les pages web grâce à une IA, Google travaille activement depuis plus d’un an sur sa propre version des résumés IA, jusque-là seulement accessibles sur inscription.

Depuis le 14 mai 2024, la fonction AI Overviews est disponible et déployée par défaut chez tous les utilisateurs de Google aux États-Unis. Des milliards de recherches ont déjà été résumées par l’IA Gemini, qui propose une réponse écrite en haut des résultats. Le problème est que certaines de ses réponses laissent franchement à désirer, voire… sont carrément délirantes.

Pour aller plus loin C’est la fin des recherches Google que nous connaissons

Les réseaux sociaux se moquent massivement d’AI Overviews

Après la polémique des « nazis noirs », qui avait vu le générateur d’images de Gemini modifier l’histoire pour ajouter de l’inclusivité, Google est de nouveau dans la tourmente. Beaucoup de personnes, anonymes ou anti-Google assumés, s’amusent à partager des captures d’écran de la fonction AI Overviews en pleine dérive. Certains résultats font sourire, d’autres sont plus inquiétants (et certains sont des fake, destinés à parodier les errements de Google).

Dans cet exemple, AI Overviews recommanderait de fumer en étant enceinte. // Source : X

Un peu à la manière de Grok, l’IA de Google peut se servir des réseaux sociaux pour répondre. Ici, elle recommanderait un suicide. // Source : X

Très souvent, AI Overviews semble aller piocher dans des réponses sur Reddit, au lieu de choisir des sources plus fiables. Google n’affiche pas non plus les mêmes résultats à tout le monde. Il peut arriver que Gemini donne des mauvais conseils de santé et, parfois, confonde une blague avec la réalité. Conseiller à un dépressif de se jeter d’un pont n’est sans doute pas une bonne idée…

Sur Twitter, des captures d’écran des réponses ratées d’AI Overviews ont été massivement partagées. Certaines sont invérifiables, d’autres sont authentiques. Il s’agit dans tous les cas d’un mauvais coup de projecteur pour Google, qui a réussi à associer sa nouvelle innovation à un lancement raté.

Sur un ton sarcastique, AI Overviews déclare que tout ce que l’on trouve sur Internet est vrai. // Source : X

Sur 42 présidents américains, 17 seraient blancs selon Google. En réalité, Joe Biden est le 46ème président… et le 45ème blanc. // Source : X

Google doit-il tuer AI Overviews ? Attention à ne pas s’emballer

Conscient du problème, Google agit pour « guérir » son algorithme en corrigeant manuellement chaque réponse problématique (sa réponse rapide est de désactiver la fonction sur les questions qui posent un problème). Le géant du web propose aussi un onglet « Web » qui cache l’IA, les images et Maps, mais il ne peut pas être activé par défaut.

Google AI Overviews est-il condamné à une disparition précoce, comme certains semblent s’en réjouir d’avance ? Il est important de nuancer la polémique, en rappelant que des milliards de recherches Google ont lieu quotidiennement et que, a priori, le service n’a pas été déserté depuis l’apparition des AI Overviews. Dans la plupart des cas, les résumés par IA0 ne posent probablement aucun problème.

Numerama, qui a pu tester AI Overviews lors de son dernier déplacement aux États-Unis, a expérimenté un service relativement prometteur. Taxes d’une carte bancaire, idées de choses à faire, culture générale… AI Overviews est utile et fait gagner du temps, tout en s’incitant à aller plus loin quand il est trop évasif. L’objectif de Google est probablement d’éliminer les accrocs, plutôt que de condamner immédiatement tout un système.

AI Overviews : quelques exemples de recherches résumées par l’IA. Les pages apparaissent très loin en dessous. // Source : Captures Numerama

Il est aussi important de noter que Google, jugé « trop wokiste », est aussi la cible d’une partie très conservatrice de la Silicon Valley, qui s’insurge régulièrement contre les pratiques des géants de la tech. Un certain nombre de tweets anti-Google viennent de ces comptes.

L’impact sur le web, l’autre problème d’AI Overviews

Quoi qu’il en soit, la première réponse des utilisateurs à AI Overviews ne semble pas bonne. Beaucoup regrettent que l’option soit activée par défaut, ce qui force à naviguer en bas de la page pour afficher des résultats corrects et vérifiés, comme ceux de médias reconnus par exemple.

Autre inconnue : que va-t-il advenir du web traditionnel si Google ne sélectionne que des sites arbitrairement pour ses réponses, tout en cachant les résultats sous une couche de blocs. L’entreprise affirme que l’impact est limité, mais les premières mesures révèlent une chute de 10 % des audiences. Cela pourrait devenir un problème pour Google, si certains sites disparaissent et que son IA ne peut plus se nourrir.

Dans les prochaines semaines, le géant du web va certainement peaufiner son système pour l’empêcher de dire n’importe quoi. Le lancement d’AI Overviews rappelle malgré tout un élément essentiel : il ne faut jamais croire aveuglément une IA.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !