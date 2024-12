Lecture Zen Résumer l'article

En 2024, j’ai trahi quelque chose d’important, qui correspond à ma vision du web, à ce que j’ai toujours connu depuis mon enfance et à tout ce qui a porté mes différents métiers – jusqu’à être au cœur du business que je dirige avec Humanoid, l’éditeur de Numerama.

Ce que j’ai trahi ? Les moteurs de recherche. Remplacés par quoi ? De l’IA. Le double péché.

Mon secret se nomme Perplexity. Il n’aura fallu que quelques semaines pour que, comme disent les pas si jeunes, je sois complètement matrixé par ce service conçu pour remplacer la recherche sur le web. Tellement dedans que j’ai fait quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant : attribuer un raccourci clavier à l’exécution d’une application qui ne fait pas partie de mon système d’exploitation. Commande + Espace lance toujours la recherche universelle de macOS. Commande + Espace + P lance désormais Perplexity. Et mon usage de cette commande est en pleine croissance.

Perplexity respecte le web

Perplexity a pour moi deux énormes avantages sur tout ce qui se fait ailleurs, dans le même style – ChatGPT Search inclus. Déjà, Perplexity respecte la source.

J’ai dit que j’avais trahi mes compagnons de route de toujours, mais je n’ai pas trahi mes principes. Quand on fait une requête à Perplexity, l’IA va aller chercher toutes les informations possibles sur un sujet, afficher clairement les sources en avant-propos et les réafficher une nouvelle fois à chaque fois qu’elle cite un élément qui lui est lié. ChatGPT a un affichage bien plus restreint et mal mis en avant. On a la sensation que les équipes derrière Perplexity ont une culture du web qu’OpenAI n’a pas. Ou, ironiquement, que Google a oublié.

Ensuite, Perplexity est vraiment conçu autour du web et de son exploration. Entre les découvertes proposées chaque jour, les catégories dans l’application (Technologie & Science sera votre amie si vous aimez Numerama) qui ressemblent à Google News et les capacités à analyser l’actualité, Perplexity est un outil de travail, de bibliographie et d’exploration puissant. Et c’est aussi, à titre personnel, tout ce qui m’importe : je suis capable de changer une habitude ou d’en créer une si la nouvelle m’apporte de l’efficacité, de la pertinence et de la répétabilité. En somme, si elle allège mon quotidien.

Que fais-je avec Perplexity ? D’abord, comme j’ai le raccourci clavier sous le doigt (et sur le bouton action de mon iPhone), je pose des questions simples. Aujourd’hui, par exemple, j’ai demandé de convertir 575 millions d’heures en jours. La réponse est 23,96 millions de jours et elle a été donnée à Perplexity par Wolfram Alpha, un autre moteur de recherche ultra-spécialisé. J’ai le résultat et la source que je peux vérifier. J’ai aussi demandé à Perplexity une revue de presse des sujets scientifiques les plus marquants de la semaine et la même chose du côté des nouvelles technologies. Je lui ai demandé d’explorer Reddit à la recherche de sujets émergents que la presse n’aurait pas encore vue.

J’ai aussi demandé à mon allié de m’expliquer ce qu’était un cousin au 3e degré pour illustrer la vidéo d’un groupe d’étudiants à qui je donne une masterclass en conception de vidéo courtes. Pour le même cours, Perplexity m’a trouvé des vidéos où Andrew Tate tenait des propos masculinistes précis. Mes étudiants, déjà IA-natifs sur ChatGPT et d’autres outils avancés comme Runway, étaient bluffés.

Point faible ? Trop fort

Le problème avec Perplexity, c’est qu’il est infiniment plus efficace que Google. Vous voulez connaître le prix de Netflix en France ? Vous allez galérer : cliquer sur le lien Netflix vous emmènera sur votre compte si vous êtes connectés – choisir un lien optimisé SEO au hasard vous demandera de scroller 5 écrans avant d’avoir un résultat qui n’est peut-être pas à jour. Le prix de Netflix dans un autre pays ? Converti en euro ? Bon courage pour y arriver avec Google. Perplexity vous donne la réponse, multi-sourcée, en un prompt. Comment voulez-vous vous battre contre une telle efficacité ?

Alors non, Perplexity n’est pas bon en tout. Parce qu’il s’appuie sur le web, il est capable de dire autant de bêtise que ce qu’écrivent les humains sur leurs sites. J’ai par exemple demandé une fois des informations sur un salon de l’IA qui s’est tenu à Marseille et Perplexity m’a livré les rumeurs comme des annonces fiables. Un rapide coup de fil à un ami qui a participé à l’organisation du salon m’a affirmé que Perplexity délirait. Ou plutôt, que le blogueur qui avait relayé ces fausses annonces s’était trompé. Perplexity n’a été que le malheureux messager. Mais qui a dit qu’un outil devait être parfait et infaillible ? Il m’en faudra plus pour m’arrêter.

Bref, en 2024, j’ai trahi Google. Et, dans le même temps, ma conviction que le web était si résilient dans sa forme primaire qu’il serait à jamais immuable. J’ai eu tort et je pense aujourd’hui qu’il faudra apprendre à vivre à l’ère d’après – celle où ces outils ont tué la bonne vieille recherche.

