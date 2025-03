Lecture Zen Résumer l'article

Gemini, le service d’intelligence artificielle de Google, peut enfin « voir » à travers la caméra de votre smartphone. Google a enfin concrétisé son fameux Projet Astra, que les abonnés à Google One AI Premium peuvent commencer à essayer.

Google l’avait annoncé en début du mois : Gemini peut enfin « voir ». Le chatbot est capable d’utiliser la caméra de votre téléphone et d’interpréter ce qu’il y a à l’image. Il peut aussi accéder en temps réel à l’écran de votre appareil, pour commenter ce que vous faites. Pour l’instant, la fonction est réservée aux abonnés à Google One AI Premium.

Gemini obtient la vision : il peut utiliser la caméra de votre téléphone

Comme annoncé par 9to5Google, un premier utilisateur sur Reddit a activé Gemini et a vu un nouveau bouton : « Partager l’écran avec Live ». Cela permet à l’IA de pouvoir visualiser son écran en même temps que soi, pour interpréter ce qui est affiché. C’est comme Circle to Search qu’on trouve sur beaucoup de smartphones Android, mais avec un flux vidéo en temps réel. En activant Gemini Live, on peut lui donner accès à du contenu en mouvement. Il est même possible d’activer la caméra frontale, pourquoi pas pour demander : « Ô Gemini, mon beau Gemini, dis-moi qui est la plus belle ».

Le partage d’écran dans Gemini // Source : Kien_PS via Reddit

Le porte-parole de Google, Alex Joseph, a confirmé à The Verge que la fonctionnalité était en cours de déploiement. Même chose pour l’utilisation de la caméra en direct : il n’y a plus besoin de prendre une photo avant de l’interpréter. Tous les appareils n’y ont pas encore accès : le déploiement est progressif. Google précise toutefois que les propriétaires de smartphones Pixel et de Galaxy S25 seront les premiers à bénéficier de cette nouvelle fonction.

Pour l’instant, seuls les abonnés à Google One AI Premium (à 21,99 euros par mois) peuvent utiliser ces deux nouvelles fonctionnalités. Google n’a pas prévu de la rendre gratuite : ce sera probablement le cas un jour, mais ce n’est pas pour tout de suite.

Le Projet Astra devient réalité dans Gemini

Présenté lors de la Google I/O en 2024, le Projet Astra avait impressionné. Cette application expérimentale permettait à une IA d’analyser ce qu’on lui montrait et de répondre à des questions en temps réel.

Numerama avait pu essayer en avant-première le Projet Astra à l’occasion d’un déplacement à Mountain View. Le projet Astra ressemblait presque à une renaissance des Google Glass, les lunettes de Google. Ce que l’on voit dans Gemini Live est l’intégration de la technologie Astra sur les téléphones Android.

Le projet Astra sur un smartphone Pixel. // Source : Google

Selon Google, cette fonction « peut vous aider à organiser des espaces, que vous ayez besoin d’aide pour choisir la bonne couleur d’un mur ou simplement pour ordonner votre bureau ». On peut aussi lui demander où acheter tel objet pas loin de chez soi, en apprendre plus sur une œuvre d’art, demander de l’aide sur une recette de cuisine. On imagine donc très bien son intégration future dans des lunettes connectées : après tout, Google travaille sur Android XR, un système d’exploitation dédié à ces produits. Les premières à en profiter : le projet Moohan de Samsung, qui sera lancé cette année.

OpenAI, le principal concurrent de Google, propose un mode similaire dans ChatGPT. Le projet Astra était présenté comme le plus avancé à ce jour, reste à savoir ce qu’il en est vraiment dans cette version grand public.

